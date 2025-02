Nou objectiu de l'Atlético de Madrid, Simeone vol pescar en mercat poc habitual

Bandera a quadres en el mercat de fitxatges d'hivern. La temporada de l'Atlètic de Madrid està resultant tan eficient i il·lusionant que finalment no ha estat necessari recórrer a cap incorporació. El Cholo confia en el que té i amb això batallarà pels tres títols. No obstant això, des de la direcció esportiva, sense pressa però sense pausa, ja comencen a elaborar la fulla de ruta del pròxim estiu.

En aquest ordre d'idees, segons El Nacional, l'Atlètic de Madrid ha posat els seus ulls en un talent poc convencional del futbol europeu. Diego Simeone, sempre a la recerca de reforços que elevin la competitivitat de la seva plantilla, estaria interessat en Oscar Gloukh, jove mitjapunta israelià que milita al RB Salzburg. Aquest moviment forma part d'una estratègia més àmplia del club blanc-i-vermell: explorar mercats menys habituals en l'elit per trobar noves joies.

| RB Salzburg

Oscar Gloukh: Un talent israelià per a l'esquema de Simeone

Oscar Gloukh, de 20 anys, s'ha destacat com una de les perles més prometedores del futbol europeu​. Format en el Maccabi Tel Aviv del seu Israel natal, va fer el salt al RB Salzburg a l'estiu de 2023 per uns 7 milions d'euros.​ A Àustria no ha fet més que brillar, consolidant-se en la seva segona temporada com un dels jugadors més desequilibrants del seu equip. Gloukh destaca per la seva creativitat, la seva excel·lent visió de joc i la seva capacitat per desequilibrar en l'últim terç del camp​.

El seu rendiment en la present campanya de la Bundesliga austríaca i en la UEFA Champions League no ha passat desapercebut: el jove mitjapunta s'ha convertit en una de les sensacions del Salzburg, mostrant una maduresa futbolística impròpia de la seva edat. La seva facilitat per filtrar passades entre línies, trencar defenses tancades i la seva intel·ligència tàctica l'han convertit en un jugador diferencial, atributs que expliquen per què diversos grans d'Europa –entre ells l'Atlètic– el segueixen de prop​.

Reforços per a la medul·lar

Actualment, l'Atlètic sol emprar esquemes com el 5-3-2 o 4-4-2, on els migcampistes han de combinar sacrifici defensiu amb claredat en la distribució. En aquest context, un jugador com Gloukh aportaria quelcom diferent al que Simeone té en plantilla. Es tracta d'un mitjapunta amb vocació ofensiva, capaç de jugar entre línies i assistir els davanters amb passades decisives.

La seva arribada podria donar a l'Atlètic un plus creatiu en la generació de joc, oferint aquesta última pausa o penúltima passada que a vegades ha faltat en partits travats. A més, malgrat la seva joventut, Gloukh ja mostra caràcter i compromís al camp, qualitats valorades pel Cholo. És previsible que, de concretar-se el seu fitxatge, Simeone li exigeixi adaptar-se al rigor tàctic i al treball defensiu col·lectiu, però el seu talent ofensiu podria ser aprofitat per trencar partits tancats.

El club madrileny el veu com una aposta de present i futur; un jugador amb impacte potencial immediat i alhora projecció a llarg termini que afegiria una dimensió diferent a un mig camp on ja figuren homes com Koke, Rodrigo de Paul o Pablo Barrios. L'operació, però, no serà senzilla. Gloukh té contracte a Salzburg i un valor de mercat al voltant de 22 milions d'euros​, però l'Atlètic estaria disposat a tirar la casa per la finestra amb una oferta que rondaria els 35 milions per convèncer el club austríac​.

El rendiment d'Oscar ha atret altres equips europeus, per la qual cosa es podria desfermar una subhasta per aquest crack emergent. No obstant això, l'Atlètic sembla decidit a anar amb tot per l'israelià​, aprofitar també la voluntat del jugador de fer el salt a una lliga de primer nivell. Cal recordar que Gloukh ja va expressar el seu somni de jugar a Espanya i, de fet, va arribar a rebutjar una oferta del FC Barcelona en el passat, cosa que demostra la seva ambició i paciència per triar el destí adequat​.

Alternatives per al centre del camp

La recerca de talent no es limita a Oscar Gloukh. Diversos noms estan sonant com a possibles reforços per a aquest mercat estival o fins i tot com a oportunitats d'última hora. El primer d'ells seria Javi Guerra (Valencia CF), qui precisament ara es troba en el millor estat de forma de la temporada. L'Atlètic ja va intentar el seu fitxatge l'estiu passat i, encara que finalment es va decantar per Gallagher, no ha perdut l'interès.

El seu contracte amb el València s'estén fins al 2027 i està blindat amb una clàusula de 100 milions, però això no ha espantat pretendents. El Porto portuguès també ha preguntat per ell, aprofitant una injecció de diners després d'una venda recent​, tal com informen des de El Nacional.

| VCF

La defensa també demana fitxatges

No és el centre del camp l'únic lloc que l'Atlètic tractarà de reforçar el pròxim estiu; també la defensa, on patirà baixes importants. En aquest ordre d'idees, un dels candidats seria Isak Hien (Atalanta BC). És un central suec de 25 anys, convertit en una de les revelacions de la Serie A amb l'Atalanta. La seva sòlida temporada a Itàlia, on s'ha consolidat com a pilar defensiu, ha cridat l'atenció de l'Atlètic​

Juntament amb Hien, l'Atlètic segueix també altres defenses a Itàlia com Evan Ndicka (25 anys, AS Roma), cosa que evidencia aquesta recerca de recanvis en lligues on es poden trobar defensors contrastats a preus raonables. Zeno Debast (Sporting CP) també està a la llista.