Un altre problema de Vínicius: Així es va encarar a Camavinga

El Real Madrid va aconseguir un contundent 3-0 davant el Manchester City, assegurant la seva classificació sense ensurts als vuitens de final de la UEFA Champions League. No obstant això, un episodi en els minuts finals del partit va generar certa tensió dins del vestidor blanc. Vinícius Júnior va protagonitzar un tens encreuament amb Eduardo Camavinga per una acció que hauria pogut costar-li car al centrecampista francès.

Corria el minut 78 quan Camavinga va ingressar al terreny de joc en lloc de Dani Ceballos. Amb el marcador ja definit i l'eliminatòria resolta, l'internacional francès tenia una tasca senzilla: administrar el joc i evitar riscos innecessaris. No obstant això, el seu excés d'intensitat el va portar a realitzar una forta entrada sobre Marmoush, cosa que va generar preocupació en els seus companys i en el cos tècnic.

| Real Madrid

El motiu de l'alarma era clar: Camavinga estava apercebut de sanció, per la qual cosa una targeta groga l'hauria deixat fora del partit d'anada dels vuitens de final, una situació que ja va patir Jude Bellingham. Si bé l'àrbitre va decidir no amonestar-lo, la temeritat del migcampista va encendre les alarmes dins de l'equip.

Vinícius no es va contenir i el va enfrontar

Un cop finalitzat l'encontre, Vinícius no va dubtar a acostar-se a Camavinga per recriminar-li la seva falta de control en un moment on no era necessari assumir riscos. El brasiler, líder indiscutible del vestidor madridista, li va assenyalar que havia de ser més conscient de la situació i evitar exposar l'equip a una baixa clau de cara a la següent ronda.

Aquest gest de Vini va ser captat per les càmeres de televisió i posteriorment analitzat al plató de Movistar. Allà, Jorge Valdano va aplaudir l'actitud del brasiler, destacant que el líder d'un equip no només ha de brillar amb la pilota als peus, sinó també assumir responsabilitats en els moments clau. "Bé, molt ben fet", van ser les paraules de l'exfutbolista argentí en referència a la reprensió de Vinícius al seu company.

Un vestidor amb caràcter

Si bé l'episodi no va passar a més, reflecteix el nivell d'autoexigència que hi ha dins del vestidor blanc. Vinícius, qui s'ha convertit en un referent tant dins com fora del camp, va demostrar que no només es preocupa pel rendiment individual, sinó també pel col·lectiu. La seva reprensió a Camavinga és una mostra de la mentalitat guanyadora que impera al Real Madrid i de com cada detall compta en la lluita pels títols.

Per la seva banda, Camavinga va assumir la crítica amb professionalitat i és conscient que ha de controlar la seva intensitat en certs moments. Amb partits decisius a l'horitzó, la concentració i la disciplina seran fonamentals per evitar situacions que puguin perjudicar l'equip en les rondes finals de la Champions League.