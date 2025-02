Jules Koundé a la rampa de sortida per problemes amb Flick: Oferta de 80 milions

Compte amb el 'bombazo' publicat per El Nacional: La relació entre Jules Koundé i l'entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, ha entrat en una fase tensa després de recents incidents disciplinaris. El defensa francès ha estat sancionat en dues ocasions aquesta temporada per arribar tard a xerrades tècniques, primer contra l'Alavés i més recentment davant el Rayo Vallecano, on va començar a la banqueta a causa del seu retard. Aquestes situacions han generat malestar en Koundé, que es mostra incòmode amb l'estricte codi de conducta implementat pel tècnic alemany.

Aprofitant aquest clima de descontentament, el Manchester United ha mostrat interès a incorporar Koundé a les seves files. El club anglès, sota la direcció de Rubén Amorim, busca una reconstrucció profunda de la seva plantilla a causa dels resultats insatisfactoris de la temporada actual. La defensa ha estat una de les àrees més vulnerables de l'equip, i Koundé és vist com una peça clau per reforçar-la. Es rumoreja que els 'Red Devils' estan disposats a oferir 80 milions d'euros pel traspàs de l'internacional francès, a més d'un salari significativament superior al que percep actualment al Barça.

| Real Madrid

Malgrat els problemes disciplinaris, el rendiment de Koundé al terreny de joc ha estat destacat. Ha participat en 43 partits aquesta temporada, acumulant 3.456 minuts de joc. Durant aquest període, ha contribuït amb 3 gols i ha mantingut la porteria a zero en 13 ocasions. La seva consistència i versatilitat l'han consolidat com un dels defensors més fiables de l'equip.

El Manchester United, per la seva banda, travessa una de les seves pitjors campanyes a la Premier League. Actualment, s'ubica en la 15a posició de la taula, amb 29 punts en 25 partits, resultat de 8 victòries, 5 empats i 12 derrotes. Aquesta situació ha generat preocupació entre els aficionats i la directiva, que busquen solucions immediates per revertir la mala ratxa. La incorporació de jugadors d'alt nivell, com Koundé, és vista com una mesura necessària per enfortir l'equip i aspirar a posicions més competitives.

| FCB

Posició del FC Barcelona

Malgrat l'interès manifest del Manchester United, la directiva del FC Barcelona, encapçalada per Joan Laporta i el director esportiu Deco, es mostra confiada en la continuïtat de Koundé. Consideren el defensa francès com una peça fonamental en l'esquema de Flick i no tenen intenció de facilitar la seva sortida.

No és la primera vegada que Koundé és vinculat amb clubs de la Premier League. Anteriorment, el Chelsea va mostrar interès en els seus serveis, encara que les negociacions no van prosperar. També va ocórrer amb l'Arsenal. La constant aparició de rumors sobre la seva possible sortida reflecteix el reconeixement internacional del seu talent i la demanda de defensors del seu calibre a les principals lligues europees.