Confirmat per Matteo Moretto: El Betis, a punt de tancar el fitxatge d’un central

El Real Betis continua actiu al mercat estival, buscant tancar amb discreció un fitxatge que podria convertir-se en peça clau. En les últimes setmanes, l’objectiu d’Heliòpolis s’ha centrat a apuntalar el centre de la defensa, una àrea que el club considera prioritària per a la pròxima temporada. Des de l’entorn verd-i-blanc, el silenci ha estat la carta principal en una operació que avança amb pas ferm.

Impacte a la plantilla bètica després d’un mercat ja mogut

Aquest fitxatge arribaria en un moment en què el Betis ja ha reforçat altres àrees. A l’hivern, el club va incorporar Antony (cedit des del Manchester United) i Cucho Hernández per 13 M €. Amb la possible arribada del nou central, el fons de la defensa guanyaria profunditat i competitivitat.

Dins del planter ja es troben Marc Bartra i Diego Llorente, aquest últim en fase de recuperació després de la lesió. La nova incorporació aportaria frescor, un perfil jove i el suport de la pedrera sud-americana, alineat amb el projecte de Pellegrini.

Betis en contactes avançats per un defensa de Vélez Sarsfield

Segons el periodista Matteo Moretto, citat a xarxes, “El Betis està en negociacions avançades per Valentín Gómez, central del Vélez Sarsfield. Informació avançada per @alvaritomfs”. La font apunta que els passos decisius s’estan donant en privat, sense filtracions oficials, mentre el club negocia directament amb Vélez Sarsfield.

Perfil: Valentín Gómez, un central esquerrà amb passaport espanyol

Valentín Gómez, de 22 anys, fa 1,81 m i juga tant de central com de lateral esquerre. Format a Vélez, va debutar el 2022 i ja acumula deu partits amb l'Argentina Sub-20. Segons Transfermarkt, el seu valor ronda els 10 M €. Tot i això, el Betis apunta a fitxar-lo per aproximadament 5,5 M €, aprofitant la conjuntura i l’avantatge del jugador de tenir nacionalitat espanyola.

El seu bagatge aquesta temporada inclou 15 partits el 2025, repartits entre competicions nacionals i internacionals, sumant més de 1.200 minuts i dues targetes grogues. Ha estat titular a la Copa Libertadores i a la Supercopa Internacional, mostrant solidesa i disciplina defensiva.

Comparativa amb altres opcions i per què Gómez s’imposa

A la llista del Betis també hi havia Daniele Ghilardi (Hellas Verona) i Aurélie Amenda (Eintracht Frankfurt). Ghilardi, tal com va informar AS, és una opció italiana de 22 anys que va disputar 24 partits a la Sèrie A i va ser candidat en negociacions d’uns 4–5 M €. No obstant això, el perfil de Gómez convenç més per la seva versatilitat, joventut i condició d’extracomunitari, en tenir la nacionalitat espanyola.

Aquest component dual de central esquerrà o lateral esquerre aporta atractiu tàctic per a Manuel Pellegrini. La seva arribada permetria més varietat al sistema defensiu, cobrint possibles baixes i facilitant rotacions.

Què aporta Gómez a l’estratègia bètica?

La seva formació a Vélez Sarsfield, club amb historial de potenciar defenses sòlides, sumada a la seva experiència internacional en juvenils, el converteix en una peça fiable de futur. Pot adaptar-se al 4-2-3-1 o al 5-3-2, oferint sortida neta des del darrere, cobertura al lateral i presència en el joc aeri.

A més, la seva contractació per un preu inferior al seu valor de mercat (només la meitat, segons Transfermarkt i fonts de l’entorn) mostra l’habilitat del Betis per captar talent sense sobrecostos.

La negociació per Valentín Gómez ha estat sigil·losa, sense filtracions prematures, i avança amb força. Si la transferència es formalitza, el central argentí amb passaport espanyol aportarà frescor, solidesa i versatilitat al projecte verd-i-blanc. Queda pendent l’anunci oficial, que pot arribar en els pròxims dies.