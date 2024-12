La Juventus vol un jugador del Barça en el mercat d'hivern

per Iker Silvosa

El FC Barcelona ha protagonitzat grans moviments en els últims anys, tant en compres com en vendes d'alt impacte. Entre aquestes decisions, destaca l'arribada del central danès Andreas Christensen, procedent del Chelsea. Amb 28 anys, el defensa manté una sòlida reputació internacional, fonamentada en el seu rendiment a la Premier League i ara en el futbol espanyol. No obstant això, les últimes informacions apunten a un interès creixent de la Juventus, que ja valora un intent d'incorporar-lo durant el mercat hivernal, segons assegura el Mundo Deportivo.

La Serie A viu un moment de màxima competència, amb equips històrics com Juventus, Inter o Milan intentant recuperar la seva hegemonia. En aquest escenari, reforçar la defensa s'ha convertit en una necessitat imperiosa per al conjunt turinès. Diversos periodistes italians, com Alfredo Pedullà i Gianluca di Marzo, han assenyalat que el club transalpí considera realitzar una proposta formal.

Context del interès bianconero

L'equip de Torí no travessa el seu millor moment en l'apartat d'efectius defensius. Thiago Motta, l'entrenador, ha patit la baixa perllongada de Gleison Bremer, un dels principals bastions de la seva rereguarda. A més, Juan Cabal tampoc estarà disponible en diversos mesos, cosa que redueix les variants tàctiques de la Juventus. El brasiler Danilo, un altre defensa disponible, no compta amb la plena confiança del tècnic i fins i tot es baralla la possibilitat d'una sortida al gener.

Per tant, la directiva bianconera estudia el fitxatge d'un central de garanties que ofereixi solidesa i contundència. La seva prioritat inicial se centrava en Ronald Araujo, però el FC Barcelona va deixar clar que l'uruguaià és intocable. En conseqüència, la mirada es va dirigir cap a Andreas Christensen, el perfil del qual agrada per la seva experiència a Anglaterra i la seva intel·ligència a l'hora d'anticipar les jugades. El danès ja ha demostrat el seu valor al llarg de la seva carrera, tant al Chelsea com al Borussia Mönchengladbach.

A l'estiu de 2022, el FC Barcelona va incorporar el defensor, signant un contracte fins al 2026. Malgrat la polèmica sobre l'ajust salarial i els límits financers de l'entitat, Christensen va arribar com a agent lliure. Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat actual se situa al voltant dels 20 milions d'euros, lluny dels 40 milions que va assolir quan era peça clau a la defensa londinenca. Però el seu prestigi segueix intacte, gràcies al seu rendiment i a la solvència que exhibeix en els partits importants.

Recuperació i paraules de Christensen

Una lesió al tendó d'Aquil·les va obligar Christensen a passar per una petita intervenció ambulatòria a Suècia. S'ha perdut un total de 24 partits, segons els registres mèdics, atès que la irritació persistent provenia de la temporada anterior. Després de completar la recuperació, el central danès va tornar als entrenaments grupals a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, iniciant la seva reincorporació progressiva a la rutina competitiva.

En declaracions per a la televisió del seu país, TV 2 Sport, l'exjugador del Chelsea va deixar clara la seva postura personal davant els rumors de sortida. Va confirmar que la seva única conversa amb el FC Barcelona ha girat al voltant de la seva recuperació i el desig de reaparèixer aviat. "Si em quedo a Barcelona? Sí, per descomptat", va assenyalar Christensen, deixant constància de la seva intenció de triomfar com a blaugrana. La directiva i el cos tècnic de Hansi Flick també comptarien amb ell, atès que, fins a la seva lesió, oferia un equilibri clau a la línia defensiva.

Tot i així, el danès no pot obviar el seguiment intens que la Juventus i el Manchester United han realitzat. Molts clubs valoren la seva polivalència, ja que també pot exercir com a pivot en emergències. A la Serie A, l'actualitat defensiva resulta especialment exigent, per la qual cosa sumar un defensa versàtil i amb experiència europea suposa un reforç que podria marcar la diferència en la segona meitat del curs.