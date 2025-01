El Celta de Vigo a punt de donar una gran notícia a Claudio Giráldez

L'última jornada de LaLiga EA Sports abans de l'aturada nadalenca va retornar la il·lusió al Celta de Vigo amb una important victòria davant la Real Sociedad. Aquest resultat va afiançar la solidesa del conjunt celeste a Balaídos, on sol mostrar-se ferm, tot i que els resultats com a visitant continuen sent irregulars. Claudio Giráldez, tècnic de Porriño, està aconseguint esprémer el màxim rendiment de molts dels seus efectius, encara que certs futbolistes no semblen comptar amb la seva confiança. Un dels noms que més sona per sortir al gener és el de Franco Cervi, extrem argentí el salari elevat i l'escassa participació del qual aquesta temporada han empès el club a buscar-li acomodament al mercat d'hivern.

Escassos minuts i baix rendiment

L'etapa de Cervi al Celta de Vigo no ha acabat de quallar com l'afició esperava, màxim després del seu prometedor pas per Rosario Central i la seva experiència al Benfica. L'argentí, de 30 anys, va arribar a Balaídos el 2021 a canvi de cinc milions d'euros. El seu contracte amb el conjunt celeste s'estén fins al juny de 2026, però la realitat d'aquest curs difereix molt del que es projectava en un principi. Amb prou feines suma quatre participacions (dues a LaLiga i dues a la Copa del Rei), acumulant 197 minuts totals i sense haver pogut anotar ni assistir.

La falta de protagonisme s'explica, en part, per l'estil de joc que està proposant Claudio Giráldez, més centrat en altres perfils ofensius i amb rotacions constants per trobar la millor fórmula. Futbolistes com Aidoo, Allende o Luca de la Torre també han patit una situació similar, sent habituals a la llista de baixes potencials per al gener. No obstant això, en el cas de Cervi, la seva inactivitat i el cost econòmic que suposa mantenir-lo en plantilla impulsen amb força la idea de donar-li sortida immediata.

L'interès de Rosario Central i altres clubs argentins

Des d'Argentina, diversos equips han manifestat la seva predisposició a repatriar Cervi. Entre ells es troba Rosario Central, club on l'atacant va fer els seus primers passos com a professional i que, segons el diari Olé, ja ha iniciat contactes per concretar un possible retorn. Tampoc caldria descartar l'opció d'Unión Santa Fe, que recentment s'ha sumat a la pugna, però tot apunta que "El Canalla" porta avantatge en les negociacions.

Fonts properes a l'operació assenyalen que el Celta de Vigo no s'oposaria a un acord beneficiós per a ambdues parts, contemplant tant la cessió com la rescissió contractual. D'aquesta manera, el club viguès aconseguiria alleugerir la seva massa salarial, un dels objectius marcats per la directiva de cara a aquest mercat d'hivern. Amb un valor de mercat de 900.000 euros (molt lluny dels 18 milions que va arribar a costar el 2018), el futbolista argentí estaria disposat a buscar un nou destí que li brindi oportunitats i continuïtat.

La postura del Celta i de Claudio Giráldez

Encara que les últimes setmanes han portat bones notícies en l'aspecte esportiu, la directiva i el cos tècnic continuen treballant en un pla de sanejament de la plantilla. Després de l'arribada de reforços i la reconfiguració d'algunes línies en el passat mercat, ara és el torn que alguns integrants sense minuts busquin acomodament en altres equips. El cas de Cervi resulta prioritari, ja que es tracta d'un jugador d'alta fitxa que amb prou feines contribueix en la proposta ofensiva de l'equip.

Giráldez, per la seva banda, ha deixat clara la seva aposta per jugadors amb més versatilitat i capacitat per encaixar en el seu esquema, fet que es reflecteix en l'escassa participació de Cervi. L'entrenador de Porriño considera que alliberar fitxes i recursos serà fonamental per afrontar la segona volta, on la regularitat en els resultats i la consecució de punts a domicili es presenten com a desafiaments fonamentals per al Celta.