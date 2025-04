Problema per a Caparrós: La perla del Sevilla amb un peu i mig fora de Nervión

Enmig d'una temporada complicada per al Sevilla FC, tant esportiva com econòmicament, una de les majors preocupacions que afronta actualment el seu nou tècnic, Joaquín Caparrós, no està relacionada directament amb el rendiment del primer equip, sinó amb la possible pèrdua d'una jove promesa que semblava destinada a brillar al Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquesta situació podria tenir repercussions importants a curt termini, especialment considerant l'estratègia recent del club, centrada en aprofitar talents procedents de la pedrera i de mercats alternatius.

La planificació del Sevilla FC ha estat marcada pels problemes financers, cosa que ha forçat l'entitat a apostar per joves talents amb potencial econòmic i esportiu. Una d'aquestes apostes exòtiques va arribar des dels Estats Units a l'estiu: Álvaro García Pascual, davanter nascut a Benalmádena que va aterrar inicialment per jugar al tercer equip sevillista a Tercera RFEF. No obstant això, la seva ràpida adaptació el va portar en poques setmanes al Sevilla Atlético, on el seu creixement va ser notable i ràpidament es va fer amb un lloc destacat.

La seva evolució va ser tan ràpida que García Pimienta, conscient de les dificultats del primer equip per trobar gol, va decidir donar-li oportunitats a la màxima categoria del futbol espanyol. García Pascual va debutar al desembre en una victòria davant el Celta de Vigo, un partit especial per la comiat del llegendari Jesús Navas. Després d'aquesta actuació va rebre elogis públics, fins i tot del mateix Navas, qui va assegurar que semblava portar "deu anys a Primera".

Malgrat les limitades oportunitats al primer equip (només tres partits oficials), García Pascual ha tingut un rendiment excepcional al filial sevillista aquesta temporada. El jove davanter ha marcat vuit gols i repartit tres assistències a Primera RFEF, convertint-se en la principal referència ofensiva del segon equip sevillista. Les seves xifres han atret l'interès de diversos clubs, tant a Espanya com a l'estranger, cosa que preocupa profundament la direcció esportiva.

El seu contracte finalitza el pròxim 30 de juny, per la qual cosa podria marxar lliure. Això seria especialment dolorós per al Sevilla FC, que veu com la seva aposta de mercat podria no generar cap benefici, just en el moment en què més es necessita reforçar econòmicament el club.

Álvaro García Pascual, objectiu prioritari del Cádiz CF

Segons va informar el periodista Javier Ramírez, les negociacions entre García Pascual i el Cádiz CF estan avançades, encara que des de l'entorn del jugador neguen que existeixi un acord tancat. Així i tot, diferents fonts confirmen que les relacions entre l'agència de representació del futbolista i el club gadità són excel·lents, cosa que facilitaria un eventual fitxatge del davanter malagueny per a la pròxima temporada.

El Cádiz veu en García Pascual un fitxatge ideal que encaixa a la perfecció amb la seva filosofia: talent jove, cost zero i gran potencial de revalorització. A més, per a García Pascual seria un salt lògic cap al futbol professional, especialment considerant que la pròxima temporada complirà 23 anys i ja no podrà alternar aparicions entre el filial i el primer equip del Sevilla, a causa de les restriccions d'edat establertes.

Ofertes de l'estranger i alternatives a Portugal i Polònia

Malgrat el fort interès gadità, el futur del davanter sevillista no sembla tancat únicament al futbol espanyol. Segons fonts properes al jugador, diversos equips de l'estranger també estarien interessats en ell, especialment des de Portugal i Polònia, lligues que habitualment aposten per talents emergents i que podrien oferir-li un aparador europeu molt interessant.

Aquest factor afegeix incertesa al Sevilla, que podria veure com una de les seves apostes més exòtiques acaba donant fruits en un altre equip, sense rebre cap compensació econòmica.

Així doncs, ara que, com ja s'havia avançat, Joaquín Caparrós és el nou tècnic del Sevilla, un dels deures que haurà d'acomplir és el de convèncer aquest jove talent que prolongui la seva estada a Nervión. Veurem, doncs, si això es tradueix en que li dona més oportunitats al primer equip.