La victòria de la UD Las Palmas dona ales a un futbolista: Diego Martínez ho confirma

per Iker Silvosa

La UD Las Palmas afrontava el partit contra el Getafe amb una pressió asfixiant, després de dotze jornades consecutives sense aconseguir una victòria. L'equip canari, submergit en la lluita per evitar el descens, necessitava urgentment trencar una mala dinàmica que els tenia atrapats des de fa quatre llargs mesos. La situació en la classificació era alarmant i el marge d'error inexistent. No obstant això, els homes de Diego Martínez van trobar la reacció necessària en el moment just.

En un partit clau disputat aquest dissabte al Coliseum Alfonso Pérez, la UD Las Palmas va sorprendre en imposar-se per 1-3 davant un Getafe que lluita per llocs europeus. Aquest resultat suposa oxigen pur per als canaris, que encara estan a l'espera de conèixer què farà l'Alavés en el seu complicat duel contra el Real Madrid per definir millor les seves opcions de permanència.

| La Ser

Diego Martínez, entrenador del conjunt insular, va destacar en roda de premsa que aquesta victòria té un valor immens més enllà dels tres punts. «Estic molt orgullós de l'equip. Feia molt de temps que mereixíem una victòria així, vam saber interpretar els espais i atacar en el moment adequat. Hem demostrat que sabem competir sota pressió», va afirmar Martínez visiblement satisfet.

El tècnic també va voler ressaltar la fortalesa mental dels seus jugadors: «Quan portes dotze partits sense guanyar és molt difícil seguir treballant amb convicció, però aquest grup mai va abaixar els braços. Aquesta victòria és de tot el club, perquè l'ambient sempre ha estat de confiança i optimisme malgrat tot».

Halagos per a Ollie

El gran protagonista del partit va ser Fabio Silva, qui va anotar dos gols decisius i va mostrar una eficàcia que feia temps no es veia a Las Palmas. No obstant això, els focus també van apuntar cap a Oliver McBurnie, un futbolista qüestionat durant mesos per la seva falta d'encert de cara a porta.

Després de viure sota constants crítiques per la seva sequera golejadora, McBurnie ha començat a enlairar-se en el moment clau de la temporada. El jugador escocès va anotar un gol decisiu contra el Getafe, que se suma al gol aconseguit la setmana passada contra la Real Sociedad, i a l'assistència crucial que va brindar davant el Celta. Això evidencia un canvi significatiu en el seu rendiment, cosa que Diego Martínez va voler ressaltar.

El tècnic va defensar el davanter i va valorar la seva actitud durant els mesos difícils. «Fa unes setmanes les crítiques cap a McBurnie eren enormes. No obstant això, ell mai va abaixar el cap i va seguir treballant fort. Aquests jugadors sempre han posat l'equip per davant de les seves estadístiques personals, i McBurnie és un exemple d'això. El seu compromís és admirable», va explicar Martínez davant els mitjans.

McBurnie, qui va arribar al club amb expectatives importants, no havia pogut respondre amb gols fins fa poques setmanes. El seu pobre registre ofensiu el va convertir en blanc de les crítiques de l'afició i la premsa, generant dubtes sobre la seva continuïtat a la UD Las Palmas. No obstant això, Diego Martínez sempre va mostrar una confiança incondicional en ell, conscient que la qualitat del futbolista acabaria per aflorar.

Aquesta confiança sembla estar donant fruits en el tram decisiu del campionat, just quan l'equip més ho necessita. El rendiment recent de McBurnie convida a l'optimisme a Las Palmas, que ara disposa d'un atacant recuperat anímicament per a la recta final del torneig.