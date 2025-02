El principal problema de Fran Garagarza a l'Espanyol

L'Espanyol afronta un tram decisiu de la temporada amb la permanència com a màxim objectiu. No obstant això, hi ha un assumpte que inquieta especialment la direcció esportiva i amenaça amb desestabilitzar l'equip. La incertesa gira al voltant de la renovació de la seva principal figura ofensiva, qui és clau per a les aspiracions blanc-i-blaves.

Aquest futbolista, Javi Puado, va arribar a l'Espanyol el 2014, quan tot just despuntava en categories inferiors, i va anar creixent fins a convertir-se en un dels majors talents de la pedrera. Fins i tot va viure una cessió al Real Zaragoza, una experiència que va polir les seves capacitats i el va preparar per assumir responsabilitats més altes. El seu protagonisme actual és evident: acumula 7 gols i 1 assistència en 20 partits aquesta temporada, erigint-se com la gran referència de l'atac perico.

| RCDE

La situació contractual del davanter barceloní, que acaba el seu vincle amb el club el 30 de juny, ha mantingut en suspens tant l'afició com Fran Garagarza. En els últims mesos s'ha especulat amb l'interès d'altres equips, tant de LaLiga (principalment el Sevilla) com de lligues estrangeres, aprofitant la condició d'agent lliure que tindrà en pocs mesos. Aquestes especulacions s'han intensificat amb l'aparició d'informacions que el relacionen amb possibles destins, però totes les parts implicades han negat qualsevol acord tancat.

Totes les parts coincideixen: no hi ha acord Puado-Sevilla

Mentre el Sevilla FC reconeix haver fet un gran esforç al mercat d'hivern, des de Nervión asseguren amb fermesa que no han iniciat contactes formals. Fins i tot el president andalús, José María del Nido Carrasco, ha recalcat públicament que no han parlat amb el seu entorn ni pretenen fer-ho. Mentrestant, el jugador va sortir al pas dels rumors amb unes declaracions categòriques: “El que ha sortit no és veritat. Sóc de l'Espanyol, estic a casa meva i estic content aquí”.

En contrast amb la rumorologia, Fran Garagarza manté l'esperança de retenir el seu màxim golejador. “No el donem per perdut per res. Estem en aquesta línia de negociació. Hi va haver una aturada i s'han reprès. Estem en aquesta dinàmica. És el nostre capità i un referent per a la '21'. Estem treballant-hi. És una prioritat i és clau intentar anar a màxims”, va emfatitzar Garagarza, deixant clar que el jugador continua sent fonamental en els plans de futur. També va desmentir que existís un acord amb un altre club i va assegurar: “No ha signat amb ningú, al 100%”.

| RCDE

El veritable problema del director esportiu, per tant, rau a aconseguir un acord amb l'atacant abans que expirin els terminis. En joc hi ha l'estabilitat esportiva d'un Espanyol que, en plena lluita per la salvació, depèn més que mai dels gols i assistències de la seva gran estrella.

Cada jornada que passa, els focus se centren en aquesta renovació que sembla crucial tant per al rendiment immediat com per al futur de la institució. Amb el calendari apretant-se i la necessitat de sumar punts, el desenllaç d'aquest assumpte serà determinant per al futur del club perico.