El principal problema de Fran Garagarza en el Espanyol

El Espanyol afronta un tramo decisivo de la temporada con la permanencia como máximo objetivo. Sin embargo, hay un asunto que inquieta especialmente a la dirección deportiva y amenaza con desestabilizar al equipo. La incertidumbre gira en torno a la renovación de su principal figura ofensiva, quien es clave para las aspiraciones blanquiazules.

Ese futbolista, Javi Puado, llegó al Espanyol en 2014, cuando apenas despuntaba en categorías inferiores, y fue creciendo hasta convertirse en uno de los mayores talentos de la cantera. Incluso vivió una cesión en el Real Zaragoza, una experiencia que pulió sus capacidades y le preparó para asumir responsabilidades más altas. Su protagonismo actual es evidente: acumula 7 goles y 1 asistencia en 20 partidos esta temporada, erigiéndose como la gran referencia del ataque perico.

| RCDE

La situación contractual del ariete barcelonés, que termina su vínculo con el club el 30 de junio, ha mantenido en vilo tanto a la afición como a Fran Garagarza. En los últimos meses se ha especulado con el interés de otros equipos, tanto de LaLiga (principalmente el Sevilla) como de ligas extranjeras, aprovechando la condición de agente libre que tendrá en pocos meses. Estas especulaciones se han intensificado con la aparición de informaciones que lo relacionan con posibles destinos, pero todas las partes implicadas han negado cualquier acuerdo cerrado.

Todas las partes coinciden: no hay acuerdo Puado-Sevilla

Mientras el Sevilla FC reconoce haber hecho un gran esfuerzo en el mercado invernal, desde Nervión aseguran con firmeza que no han iniciado contactos formales. Incluso el presidente andaluz, José María del Nido Carrasco, ha recalcado públicamente que no han hablado con su entorno ni pretenden hacerlo. Entre tanto, el jugador salió al paso de los rumores con unas declaraciones categóricas: “Lo que ha salido no es verdad. Soy del Espanyol, estoy en mi casa y estoy contento aquí”.

En contraste con la rumorología, Fran Garagarza mantiene la esperanza de retener a su máximo goleador. “No lo damos por perdido para nada. Estamos en esa línea de negociación. Hubo un parón y se han retomado. Estamos en esa dinámica. Es nuestro capitán y un referente para la ‘21’. Estamos trabajando en ello. Es una prioridad y es clave intentar ir a máximos”, enfatizó Garagarza, dejando claro que el jugador sigue siendo fundamental en los planes de futuro. También desmintió que existiese un acuerdo con otro club y aseguró: “No ha firmado con nadie, al 100%”.

| RCDE

El verdadero problema del director deportivo, por tanto, radica en conseguir un acuerdo con el atacante antes de que expiren los plazos. En juego está la estabilidad deportiva de un Espanyol que, en plena lucha por la salvación, depende más que nunca de los goles y asistencias de su gran estrella.

Cada jornada que pasa, los focos se centran en esa renovación que parece crucial tanto para el rendimiento inmediato como para el porvenir de la institución. Con el calendario apretándose y la necesidad de sumar puntos, el desenlace de este asunto será determinante para el futuro del club perico.