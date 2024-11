El principal maldecap que pot provocar l'Estrella Roja al Barça a la Champions

per Vicenç Clos Balcells

El Barça arriba a la quarta jornada de la Champions League amb la confiança pels núvols. Els de Hansi Flick venen de realitzar un mes d'octubre perfecte i volen continuar amb aquesta bona ratxa. Això sí, aquest dimecres, els espera una visita al temut petit Maracanà. L'estadi de l'Estrella Roja, el Rajko Mitic, és conegut per oferir un dels ambients més intensos d'Europa, especialment en nits decisives com la d’aquesta setmana.

Diversos rivals han admès haver sentit por enmig del partit a causa de la pressió de l'afició, que converteix l'estadi en un autèntic infern en moments clau. L'Estrella Roja encara no sap què és puntuar en aquesta Champions League. Van començar perdent contra el Benfica (1-2), després van perdre contra l'Inter de Milà (4-0) i en la darrera jornada van caure golejats contra el Mònaco (5-1). Actualment, els serbis ocupen la trenta-tresena posició

| FC Barcelona, XCatalunya

Situació actual de l'Estrella Roja

La situació que viu el club a la Champions League contrasta amb la de la seva lliga. Els de Vladan Milojevic són líders de la competició amb 37 punts de 39. Tan sols han concedit un empat contra el Mladost Lucani a finals de juliol. Té un avantatge de deu punts d'avantatge respecte al segon classificat, i té un partit menys. Són un equip molt superior als seus competidors, mostra d'això és que en les darreres quatre temporades completes han sumat 401 punts de 447 possibles, un 90% dels punts. No perden un partit de lliga a casa des del 18 d'abril del 2017. Això sí, en Champions League, només han guanyat 2 dels últims 10 partits a casa.



L'Estrella Roja té diversos jugadors interessants en la seva plantilla. Sobretot, en atac. Dos d'aquests són Drkusic i Elsnik, els quals van ser fonamentals per Eslovènia la passada Eurocopa. El primer és defensa central mentre que el segon juga al mig del camp. Qui acostuma a acompanyar a Elsnik és Krunic, conegut pel seu pas pel Milà. El migcampista de Bòsnia va disputar 139 partits amb la camiseta rossoneri abans de marxar al Fenerbahçe l'estiu del 2023. En atac trobem a Silas, més conegut com a Wamanguituka.

L'africà va destacar a la Bundesliga amb l'Stuttgart, però el 2021 es va descobrir que el seu nom i la seva edat era falsa. Olayinka i Katai, aquest últim va jugar a l'Alabès, també són jugadors a tenir en compte. La principal estrella és Ndiaye. Un davanter centre potent en conducció, fort i que no és massa tècnic. Aquesta temporada ja acumula 10 gols en 14 partits. En la seva plantilla també hi ha Radonjic, qui el segon tram de la temporada passada va estar cedit al Mallorca. Maksimovic és la perla de l'equip.

Els serbis tenen possibilitats

En un principi, es preveu que el Barça tingui el control absolut de la possessió, mentre que l'Estrella Roja es replegarà. El Barça no ho tindrà fàcil per aconseguir els tres punts aquest dimecres. Llevat que ja tinguin un avantatge considerable a la primera part, una segona part com la del passat diumenge els podria posar en complicacions, atès que l'Estrella Roja buscarà fer mal a l'esquena de la defensa.

Cal recordar que l'Estrella Roja va aixecar l'orelluda l'any 1991, quan va vèncer a l'Olympique de Marsella als penals. Per arribar a aquesta lligueta, l'Estrella Roja va haver de superar al Bodo Glimt en la darrera ronda de la fase prèvia. A l'anada van caure 2 a 1, però a la tornada van aconseguir capgirar el marcador.