La simulació més exagerada de Vinicius contra el Milan: 'Però que...'

La de dimarts ha estat una de les nits més dures del Reial Madrid en els darrers temps. De fet, la patacada rebuda al Santiago Bernabéu, on van ser clarament superats pel Milan (1-3), no fa més que corroborar un estat de forma realment preocupant dels merengues. Ja són dues derrotes consecutives, incloent-hi el Clàssic, és el segon duel perdut a Champions contra rivals, a priori, inferiors i són 9 els gols que han encaixat en els últims tres xocs en el seu propi feu.

I la realitat és que aquest resultat davant dels rossoneri no és, ni de bon tros, producte de la casualitat. El Reial Madrid no va estar a l'altura del que requereix un partit de la Champions i l'actitud dels jugadors ha estat àmpliament criticada. També pels seus jugadors.

Tampoc estan sortint gens bé les coses a Vinicius, que també està submergit en una dinàmica una mica grisenca. Si bé és cert que va anotar un gol des del punt fatídic per igualar la contesa, després no va estar gens encertat a les seves accions individuals. I també va protagonitzar alguna acció polèmica.

Per exemple, en una acció en què es passejava per l'àrea del Milà quan la pilota no estava en joc, va simular una trepitjada de l'arquer rival, Mike Maignan, amb massa vehemència. En la repetició es percep clarament com, encara que el porter francès pot impactar-lo, ho fa molt lleument i de forma totalment involuntària. Per això, ni el col·legiat primer ni el VAR posteriorment van considerar oportú assenyalar res de punible.

Moment complicat per a Vinicius

A més, el vídeo s'ha viralitzat a les xarxes socials, especialment entre els aficionats del Barça, que no han dubtat a criticar l'acció d'un Vinicius que sol ser al punt de mira dels internautes. "Però què fa?", es preguntava algun seguidor culer a Twitter.

Per a més inri, Vinicius també va acabar el partit amb una cartolina groga. Com és habitual, la va rebre per fer això que tant l'hem vist fer des que va aterrar a la capital, protestar. D'altra banda, amb el gol d'ahir, el brasiler ja acumula 4 dianes en 4 duels a la Champions i figura al 'top 5' de màxims golejadors de la competició. El superen al rànquing Harry Kane, Viktor Gyökeres, Raphinha i Jonathan David.

A LaLiga, però, és lluny dels 14 gols que ja ha anotat Robert Lewandowski. Vinicius no és, ni tan sols, el màxim golejador del seu equip a la competició domèstica. Ho és el pitjor Kylian Mbappé dels darrers anys.