El principal señalado del batacazo del Real Betis en Elche: 'Que se vaya ya'

El Real Betis comenzó la temporada con un empate que supo a poco frente a un recién ascendido. En el Martínez Valero, Aitor Ruibal adelantó a los verdiblancos en la primera parte, pero Germán Valera igualó en el tramo final del encuentro. El resultado, un 1-1 inesperado, ha generado críticas hacia varios futbolistas y también hacia Manuel Pellegrini por los cambios realizados.

La sensación general es que el equipo desperdició una oportunidad clara de sumar tres puntos ante un rival que ofreció pocas alternativas ofensivas. Y ya sabemos aquello de que los puntos valen lo mismo en agosto que en mayo.

El ingreso de Chimy Ávila cambió el guion del partido

En el minuto 70, Pellegrini decidió dar entrada a Chimy Ávila en lugar de Rodrigo Riquelme, que había ocupado la banda izquierda. Lejos de revitalizar al equipo, el delantero argentino se convirtió en uno de los protagonistas negativos de la noche.

| Twitter

Primero, falló una ocasión clara a los pocos minutos de ingresar tras una gran acción de Lo Celso. Recibió en ventaja para encarar el área, pero eligió mal la definición y la defensa ilicitana neutralizó la jugada. La frustración fue evidente entre los aficionados, que veían cómo el 0-2 se escapaba. Más tarde, en el minuto 81, la pasividad de Chimy en labores defensivas acabó pesando en la jugada del empate. Abandonó su marca y no encimó al rival, lo que permitió al Elche combinar con comodidad hasta que Germán Valera batió a Pau López.

Críticas feroces desde la afición bética

La actuación del rosarino encendió a la hinchada en redes sociales, donde los mensajes fueron muy duros y directos. Uno de los comentarios más repetidos fue: “Un contragolpe horroroso, una falta de saque y una pasividad increíble en la jugada del empate. Por más oportunidades que el entrenador le ha dado, cada día queda más claro. No tiene nivel para el Betis”.

Otros fueron aún más tajantes: “No se puede ir a ningún sitio con el Chimy Ávila. Hay varios, pero de todos este es el peor” o “Ayer tenía que estar fuera el Chimy. Ayer”. También hubo varias críticas centradas en su acción en los últimos minutos: “El Chimy haciendo falta de saque de banda en el 90 es lo que me faltaba por ver. ¿De verdad nos sale muy caro rescindir el contrato al maula este?”.

La sensación generalizada es que la paciencia se ha agotado. “El Chimy Ávila no debe jugar ni un minuto más con el equipo” y “Una de las prioridades debe ser la salida del Chimy Ávila. Al margen de que no tiene nivel para la élite, es un lastre cada vez que sale”. El enfado se resume en otro comentario que refleja el hartazgo: “A mí me tienen que explicar por qué a día de hoy el Chimy Ávila sigue siendo futbolista del Betis”.

El futuro del argentino, una incógnita en el mercado

El Betis tiene todavía dos semanas para definir entradas y salidas en este mercado de verano. Chimy Ávila se encuentra en la rampa de salida desde hace semanas, pero aún no ha llegado ninguna oferta en firme por sus servicios. Su continuidad se percibe como insostenible en gran parte de la afición bética, aunque el club deberá gestionar la situación con cierta calma para evitar un problema contractual.

Mientras tanto, Pellegrini ha reiterado que cuenta con todos los efectivos disponibles hasta que se cierre la ventana de traspasos. De momento, el argentino sigue teniendo minutos, aunque cada partido aumenta la tensión entre la grada y el banquillo.