Tremenda clatellada de Pedrerol a l'Athletic per la seva polèmica amb el Barça: 'Les obsessions...'

La temporada de fitxatges en el futbol espanyol sol regalar moments de màxima tensió i aquesta vegada no és diferent. La possible sortida d'una de les grans promeses de la lliga ha tornat a treure a la llum velles rancúnies, interessos creuats i una batalla institucional que transcendeix el mateix traspàs. El cas Nico Williams ha desfermat una autèntica tempesta entre l'Athletic Club i el FC Barcelona, amb posicions enfrontades i opinions molt marcades tant als despatxos com als mitjans

L'Athletic Club i la seva ofensiva: fiscalització i defensa de la seva joia

A Bilbao no es resignen a perdre el seu futbolista franquícia sense lluitar fins al final. El club basc ha fet un pas endavant, exigint a LaLiga i a la Federació una revisió exhaustiva de l'operació. L'objectiu: assegurar-se que el Barça compleix amb la regla 1.1 del control econòmic, una normativa que impedeix als clubs gastar més del que ingressen i que, segons la directiva d'Ibaigane, encara posa en dubte la capacitat blaugrana per afrontar el pagament íntegre de la clàusula

Aquesta postura ha estat interpretada per molts a Catalunya i a l'entorn culer com un gest de desconfiança i de pressió institucional, en un moment en què el mateix president del Barça, Joan Laporta, intenta rebaixar la tensió defensant la legalitat de l'operació i el bon enteniment entre ambdós clubs. Tanmateix, la fermesa de l'Athletic és clara: no volen deixar cap cap per lligar i aposten per una fiscalització total abans de perdre la seva gran figura

| YouTube: DAZN ES

Pedrerol posa el focus en l'obsessió i llança una pregunta incòmoda a l'Athletic

En aquest context, Josep Pedrerol no ha dubtat a expressar el seu punt de vista a l'obertura d'El Chiringuito, resumint el sentir d'una part important del futbol espanyol: "L'Athletic Club vol fiscalitzar el fitxatge de Nico Williams pel Barça. Fiscalitzar-lo. Opinió: les obsessions no són bones". Per al periodista, l'actitud dels dirigents rojiblancs és una mostra d'obsessió amb la possible sortida del jugador, més orientada a posar traves al Barça que a protegir realment el patrimoni del club

Pedrerol va anar més enllà i va qüestionar l'arrel del conflicte: “Una pregunta que us faig als amics de l'Athletic Club: per què la clàusula és de 58 milions i no de 1000? Si li posen una clàusula de 58 milions és perquè l'Athletic Club el va posar a la venda. Que no us venguin milongues". Per al presentador, la clau és en la decisió del mateix club bilbaí de posar aquesta xifra, obrint així la porta a que qualsevol club que iguali aquest pagament, pugui negociar amb el futbolista

El rerefons legal i la realitat del mercat de fitxatges

El debat va molt més enllà del futur de Nico Williams. La regla de les clàusules de rescissió a Espanya sempre ha generat polèmica, ja que permet als futbolistes sortir si el club comprador iguala l'import acordat. Tanmateix, la fiscalització de cada operació i el control sobre l'economia dels clubs s'han convertit en eines estratègiques per evitar fugues no desitjades i protegir l'equilibri financer de LaLiga

En aquest cas, la postura de l'Athletic Club també té a veure amb la pressió mediàtica, la protecció de la seva imatge davant l'afició i la necessitat de mostrar fermesa en un mercat on els grans clubs solen endur-se la millor part. El Barça, per la seva banda, s'enfronta a un estiu clau, amb la mirada posada a complir els requisits econòmics i reforçar un projecte esportiu que vol tornar a dominar a Espanya i Europa