Juanma Rodríguez esclata contra el Barça: 'Ens prenen per...'

En el futbol espanyol, els estius solen estar marcats per negociacions intenses, rumors de fitxatges i desacords entre clubs històrics. Aquesta vegada, el focus de la polèmica se situa en el fitxatge de Nico Williams, un moviment que ha provocat una autèntica tempesta als despatxos i ha elevat la tensió entre el FC Barcelona i l'Athletic Club. Les últimes informacions, sumades a les declaracions d'alguns periodistes i protagonistes, han alimentat el debat sobre la gestió econòmica i l'ètica dels grans al mercat.

L'Athletic respon a l'assalt: estratègia ferma i pressió institucional

L'entitat bilbaïna ha deixat clar que no està disposada a perdre la seva gran estrella sense lluitar. Després que s'hagi filtrat que el Barça té pràcticament tancat el fitxatge de Nico Williams mitjançant el pagament íntegre de la clàusula —58 milions d'euros més l'IPC—, l'Athletic ha passat a l'acció. Segons va informar Radio Bilbao de la Cadena SER, el president Jon Uriarte i el director general Jon Berasategi han aprofitat la seva estada a Madrid per presentar les seves inquietuds davant la Real Federació Espanyola de Futbol i LaLiga.

El motiu principal és la sospita que el Barcelona no compleix, a dia d'avui, amb la regla 1.1 del control econòmic de LaLiga. Aquesta normativa, que obliga a gastar només el que s'ingressa, és el principal obstacle per a qualsevol operació milionària. Fa només uns dies, el mateix Javier Tebas reconeixia públicament que el Barça encara no compleix aquests paràmetres, tot i que des de la directiva blaugrana s'assegura que la situació estarà regularitzada abans del 30 de juny, quan s'aprovin les noves operacions econòmiques vinculades als palaus del Camp Nou.

| YouTube: DAZN ES

El discurs de Laporta i la reacció mediàtica: la mirada crítica de Juanma Rodríguez

Enmig d'aquest foc creuat, Joan Laporta ha volgut rebaixar la tensió. "No tenim mala relació amb l'Athletic. En aquests últims anys hi ha hagut una sèrie de malentesos i incidents, però no crec que per aquest motiu es pugui dir que tenim mala relació", va defensar el president blaugrana. Laporta va demanar respecte institucional i va demanar als rojiblancos "ocupar-se del que és seu", restant importància al malestar i assegurant que cada club defensa els seus interessos.

Tanmateix, les paraules del president blaugrana no han convençut tothom. A El Chiringuito, Juanma Rodríguez no ha dubtat a carregar contra la postura del Barça i defensar la resposta de l'Athletic, mostrant el seu habitual to crític: "O sigui que a tu et sembla impecable el discurs de Joan Laporta? És tremendo, és com si sentissin ploure. Jo ja, de veritat, ja soc insensible a aquests temes del Barça. Ara són les víctimes per haver pagat 17 anys 8,4 milions d'euros al vicepresident dels àrbitres… Però fan bé, perquè si prenen per papanates la resta dels clubs és perquè la resta dels clubs s'hi deixen".

Rodríguez destaca la diferència en l'actitud de l'Athletic, que, segons el tertulià, està disposat a defensar la seva dignitat i la dels seus socis. "Per fi tenim un club, l'Athletic, que defensa la seva dignitat, que defensa el que és seu, que defensa els seus socis. De veritat no veieu que estan posant un mur de contenció entre que aquests cavallers facin el que els surti del nas i el seny?"

La normativa, el control econòmic i el precedent per al mercat

El cas de Nico Williams i l'enfrontament entre l'Athletic i el Barcelona no és només un assumpte de mercat, sinó també una batalla per la credibilitat del sistema de control financer al futbol espanyol. L'Athletic exigeix que es compleixin totes les garanties abans de deixar marxar la seva joia. El Barcelona, per la seva banda, apura els terminis per regularitzar la seva situació financera i poder dur a terme el fitxatge.

La fermesa de l'Athletic podria marcar un precedent per a futures operacions, obligant LaLiga a fiscalitzar amb més rigor les grans inversions i els clubs a planificar amb més transparència. Alhora, la pressió mediàtica i el debat públic continuen creixent, amb veus com la de Juanma Rodríguez recordant que, al futbol espanyol, la vigilància entre clubs és tan intensa com l'espectacle mateix sobre la gespa.