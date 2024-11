Surrealista atac de Fran Garrido contra Raphinha: 'No és...'

La selecció del Brasil continua generant debat després del seu empat a un gol davant de Veneçuela en el partit d'ahir a la nit. L'equip, que no ha aconseguit mostrar la seva millor versió, segueix al punt de mira. Vinicius Jr, que va fallar un penal en aquest matx, ha estat blanc de crítiques per la seva falta de resolució a la selecció. Tot i això, Raphinha, malgrat ser l'autor de l'únic gol de la Canarinha, també ha estat objecte de controvèrsia. Fran Garrido, a El Chiringuito, va llançar una dura crítica cap al jugador del Barça, qüestionant la seva competitivitat.

Fran Garrido va començar la seva intervenció destacant la pressió que recau sobre Vinicius a la selecció. "El problema del Brasil no és Vinicius, el problema del Brasil és el Brasil", va afirmar Garrido, referint-se a les mancances col·lectives de l'equip. Segons l'analista, el Brasil no ha trobat un model de joc adequat i depèn gaire de les individualitats. Per ell, Vinicius és un dels pocs que realment intenta tirar endavant l'equip.

Tot i la seva crítica a la selecció, Garrido va defensar Vinicius, a qui considera el jugador més insistent. “És el millor jugador, el que més insisteix, el que més ho intenta”, va declarar. Tot i això, ha admès que Vinicius també és un jugador temperamental. “És el que més s'enfada, el que més munta el número al camp”, va afegir, fent referència al caràcter explosiu del jugador del Reial Madrid.

Tot i això, la crítica més dura de Garrido va estar dirigida a Raphinha, a qui va qüestionar la seva actitud competitiva. "El que és el líder és Raphinha, que no s'enfada mai perquè no és competitiu", va afirmar l'analista. Aquestes paraules en van sorprendre molts, ja que Raphinha va ser qui va anotar el gol del Brasil al partit, cosa que va permetre a l'equip evitar la derrota.

Per Fran Garrido, Vinicius sí, Raphinha no

Carme Barceló, present al debat, es va mostrar en desacord amb l'afirmació de Garrido. Davant la sorpresa, Garrido va reafirmar la seva postura, assegurant que Raphinha “no és competitiu amb el Brasil”. Segons ell, aquesta actitud del jugador del Barça i altres jugadors fa que Vinicius hagi d'assumir la responsabilitat de “rescatar la seva selecció”. Segons la seva opinió, la falta de lideratge i de cohesió a l'equip obliga Vinicius a carregar amb un paper que hauria de ser compartit.

Tot i les crítiques cap a Vinicius pel seu error al penal, Garrido no va dubtar a defensar el jugador del Reial Madrid. “És impossible que jo rescati el millor jugador que hi ha actualment al món, el futbol, que és Vinicius”, va declarar. Per a ell, la decisió del penal no és un indicador de manca de talent, sinó un aspecte natural del joc. “Fallar un penal? Bé, doncs és que això va amb qui el llença, ja està, res més”, va concloure Garrido.