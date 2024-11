Tomás Roncero y Juanma Rodriguez se resignan con Mbappé: 'No será...'

Los primeros meses de Kylian Mbappé en el Real Madrid están siendo más difíciles de lo esperado. Aunque la afición blanca tenía altas expectativas, el francés no ha mostrado el nivel que lo convirtió en una de las mayores estrellas mundiales. Mientras Vinicius Jr. deslumbra y se destaca en cada partido, Mbappé ha tenido un inicio algo decepcionante, lejos del rendimiento que muchos esperaban. Ante esta situación, algunos seguidores comienzan a cuestionarse si el fichaje del galo fue realmente acertado.

En medio de este debate, Juanma Rodríguez ha pedido paciencia con el jugador francés, recordando que su contrato con el Real Madrid es de cinco años. “A este chico le hemos fichado para cinco años. Pues tranquilidad. Tranquilos, no pasa nada”, declaró Rodríguez en El Chiringuito, intentando calmar a quienes ya empiezan a impacientarse. Según él, el talento de Mbappé no ha desaparecido y, con tiempo, demostrará su calidad.

| Real Madrid

Juanma Rodríguez insistió en que, aunque Mbappé no esté mostrando su mejor versión ahora, eso no significa que no lo haga en el futuro. “No le está saliendo hoy. Ya le saldrá mañana”, afirmó con confianza. Para el periodista, es solo cuestión de tiempo que el jugador recupere su nivel y empiece a marcar diferencias en el equipo. Rodríguez subraya que la “materia prima” de Mbappé está intacta y que tarde o temprano, sin necesidad de forzar, saldrá a la luz.

Uno de los puntos en los que más énfasis hizo Juanma Rodríguez es la presión que sufre Mbappé por las constantes comparaciones con Cristiano Ronaldo. Para él, esta comparación es perjudicial y genera una expectativa injusta en el jugador. “Error compararle o creer que va a hacer algo parecido a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Eso es un error”, afirmó, señalando que los seguidores deben aceptar que Mbappé tiene su propio estilo y recorrido.

Según Rodríguez, la “mochila” de Cristiano Ronaldo es una carga que Mbappé no merece. “Es una mochila que le están poniendo a este chaval que no se la merece”, sentenció. Para él, Cristiano fue un jugador irrepetible y la presión de esperar que Mbappé sea su sucesor es injusta y contraproducente. “Porque Cristiano salió uno, se rompió el molde y no hay otro”, añadió, recordando que la grandeza de Ronaldo es única. Y sentenció: "No será como Cristiano Ronaldo".

| Real Madrid

La dinastía de Cristiano Ronaldo

El periodista concluyó su intervención con una metáfora para enfatizar la singularidad de Cristiano. “Es como un jarrón de la dinastía 1000. Se ha roto el jarrón”, explicó, resaltando que no debería exigirse a Mbappé que ocupe el lugar de alguien tan icónico. Para Rodríguez, el francés debe ser evaluado por sus propios méritos y no bajo la sombra de una leyenda.

Por su parte, Tomás Roncero también se mostró comprensivo con Mbappé, reconociendo que el jugador aún está en proceso de adaptación. Para ambos periodistas, la paciencia es clave para que el delantero francés pueda mostrar todo su potencial en el Real Madrid. Ambos coinciden en que cinco años es tiempo suficiente para que el talento de Mbappé brille sin la presión de las comparaciones.

La paciencia y el apoyo son esenciales para que Mbappé pueda desarrollarse y alcanzar su máximo nivel en el Real Madrid. Como recuerda Juanma Rodríguez, Mbappé es un jugador excepcional, pero no es Cristiano Ronaldo, y no debería ser juzgado bajo esa comparación. En lugar de esperar que sea una copia de Cristiano, los madridistas deben permitir que Kylian Mbappé cree su propia historia en el club.