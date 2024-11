Marcelino vol pescar a la UD Las Palmas per a la defensa del Vila-real

El Vila-real CF, sota la direcció de Marcelino García Toral, busca reforçar la seva defensa de cara a la segona meitat de la temporada 2024/2025. El club ha posat la seva mirada a Mika Mármol, central de la UD Las Palmas, com una opció prometedora per enfortir la seva defensa.

El Vila-real es troba a la quarta posició de LaLiga EA Sports 2024/2025, amb 24 punts en 12 partits, producte de set victòries, tres empats i dues derrotes. Tot i el seu bon exercici ofensiu, la defensa ha mostrat certes vulnerabilitats, encaixant 19 gols des de començament de la temporada. Aquesta xifra ha portat el cos tècnic a considerar reforços que aportin solidesa i estabilitat a la rereguarda.

| Instagram

Perfil de Mika Mármol

Mika Mármol, de 23 anys, és un defensa central espanyol que destaca per la seva habilitat en la sortida de pilota i la seva versatilitat, i també es pot exercir com a lateral esquerre. Format a les categories inferiors del FC Barcelona, va acumular experiència al filial culer abans d'unir-se al FC Andorra la temporada 2022/2023. A l'agost de 2023, va fitxar per la UD Las Palmas, signant un contracte fins al juny de 2026.



Des de la seva arribada a Las Palmas, Mármol s'ha consolidat com a titular indiscutible a la defensa. La seva capacitat per anticipar-se a les jugades i el seu bon posicionament li han permès destacar en una temporada complicada per a l'equip canari, que actualment ocupa la 16a posició a LaLiga, amb 12 punts en 13 partits.

| Instagram

Interès del Vila-real i situació contractual

El Vila-real ha mostrat interès a incorporar Mika Marbre, considerant la seva projecció i les necessitats defensives de l'equip. Tot i això, la seva clàusula de rescissió, propera als 30 milions d'euros, representa un obstacle per al club castellonenc. A més, el FC Barcelona manté el 50% dels drets econòmics del jugador, cosa que complica encara més una possible negociació.



L'arribada de Mármol al Vila-real aportaria joventut i qualitat a la defensa, alineant-se amb la filosofia del club d'apostar per jugadors amb projecció. Tot i això, l'operació requeriria una inversió significativa, per la qual cosa el Vila-real podria explorar fórmules com cessions amb opció de compra o negociacions que incloguin variables en funció del rendiment del jugador.



L'interès del Vila-real CF a Mika Mármol reflecteix la intenció de Marcelino García Toral de reforçar la defensa amb talent jove i de qualitat. Tot i que les condicions contractuals i econòmiques presenten desafiaments, la possible incorporació del central català podria ser una aposta estratègica per consolidar l'equip a la part alta de la taula i competir a les competicions europees.