Tomás Roncero ya no compara a Mbappé con Messi: Jota Jordi le hace ver la realidad

Durante años, Kylian Mbappé ha sido comparado insistentemente con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, figuras que redefinieron el fútbol moderno. Los debates en tertulias deportivas han intentado posicionar al francés como el sucesor natural de ambos astros. Sin embargo, en esta temporada, el nivel mostrado por Mbappé ha dejado muchas dudas, especialmente en partidos clave como El Clásico o el reciente enfrentamiento contra el Liverpool.

En SportPlus, el programa matinal de El Chiringuito, Jota Jordi aprovechó para desmontar la comparación entre Mbappé y los dos gigantes del fútbol. "Es un jugador del que coges Highlights y dices, ¡buah, este tío es una bomba!", señaló Jota Jordi al inicio de su intervención. Sin embargo, añadió que, más allá de esos momentos puntuales, Mbappé no ha demostrado ser el tipo de jugador que puede llevar a un equipo en los momentos difíciles.

Jota Jordi fue directo en su análisis, cuestionando la capacidad de Mbappé para liderar en el campo como lo hacían Messi o Cristiano. "Si tú miras muchos partidos de Mbappé, no es un jugador que coge el equipo y soluciona partidos", sentenció. Aunque destacó su calidad como definidor y su capacidad en jugadas claras, dejó claro que el francés no es comparable con los grandes iconos. "Es un grandísimo jugador de Highlights, pero no es el que se pone el equipo a la espalda", añadió.

La verdadera comparación con Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Tomás Roncero, gran defensor de Mbappé, intentó inicialmente argumentar a favor del delantero. "Es campeón del mundo con 19 años y estuvo a punto de serlo de nuevo con 23, con un hat-trick", replicó Roncero, subrayando los logros del francés en competiciones internacionales. Sin embargo, frente a la contundencia de Jota Jordi, acabó cediendo. "Es que no es Messi ni Cristiano", reconoció finalmente, aceptando la realidad de que Mbappé aún no está a la altura de los dos jugadores con los que ha sido comparado.

El debate también dejó en evidencia la diferencia en impacto entre Messi, Cristiano y Mbappé a una edad similar. Jota Jordi recordó cómo, con 25 años, tanto Messi como Cristiano ya habían ganado innumerables partidos importantes prácticamente solos. "¿Cuántos partidos ha ganado Mbappé él solo? ¿Cuántos?", preguntó, dejando en el aire una cuestión que parece no tener respuesta positiva para el jugador del PSG.

La conversación puso de relieve una crítica recurrente a Mbappé esta temporada: su incapacidad para brillar en los momentos clave. Aunque sus cifras son buenas y sigue siendo un jugador decisivo en situaciones favorables, no ha mostrado el liderazgo que exige ser el mejor. En partidos como el Clásico o en Champions, Mbappé ha ofrecido versiones discretas que contrastan con las expectativas generadas.