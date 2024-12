Perill per a Víctor Fernández: El Sevilla vol endur-se un jugador del Saragossa

per Iker Silvosa

Diversos equips de Primera Divisió travessen una etapa difícil, tant a nivell esportiu com financer. Entre ells destaca el Sevilla FC, que cerca solucions per revertir el seu mal inici de temporada. Per això, ha posat els ulls en joves talents que comencen a despuntar a Segona Divisió, amb l'esperança de trobar reforços assequibles i amb gran projecció.

Un dels noms que més interès està generant és el d'Iván Azón, davanter de 21 anys del Reial Saragossa. El jugador ha destacat aquesta temporada amb 7 gols i 2 assistències en 17 partits, convertint-se en el cinquè màxim golejador de Segona, empatat amb altres davanters destacats. Aquesta irrupció no ha passat desapercebuda, i a més del Sevilla, altres equips com el València han mostrat interès a incorporar-lo.

Iván Azón acaba contracte aquest estiu amb el Saragossa, i encara que les negociacions per a la seva renovació estaven en marxa, s'han paralitzat davant l'interès de clubs de Primera. Aquest detall és clau, ja que permet al Sevilla plantejar-se dues opcions: negociar el fitxatge al mercat d'hivern o esperar que quedi lliure a l'estiu. Les dues alternatives presenten avantatges econòmics per al club andalús, que necessita urgentment reforçar la davantera.

| Real Zaragoza

Pèrdue dolorosa per al Reial Saragossa

La necessitat del Sevilla de trobar un golejador és evident. Amb només 13 gols marcats en 14 jornades, el seu atac es troba entre els menys efectius de LaLiga. El més alarmant és que cap dels seus davanters ha aconseguit marcar fins ara. Els gols de l'equip han arribat majoritàriament gràcies als extrems Lukebakio, màxim golejador amb 5 gols, i Ejuke. Isaac Romero, que l'any passat va ser clau, no n'ha trobat la millor versió aquesta temporada, mentre que Kelechi Iheanacho, un dels fitxatges estrella, ha resultat ser una decepció.

L'arribada d'Iván Azón podria aportar la frescor i la capacitat golejadora que tant necessita l'equip de García Pimienta. Azón és un davanter amb molta mobilitat, gran lectura del joc i una destacable capacitat per definir a l'àrea rival. El seu perfil encaixa perfectament al sistema del Sevilla, que busca un jugador dinàmic capaç de complementar els extrems. A més, la joventut i la projecció el converteixen en una aposta a mitjà i llarg termini.

Per al Saragossa, perdre Azón seria un cop dur, especialment en una temporada en què l'equip aragonès lluita per mantenir-se a la part alta de la taula. A més, l'equip depèn de la seva contribució ofensiva, ja que comparteix la responsabilitat golejadora amb Mario Soberón, també amb 6 gols a la Lliga Hypermotion. Si el davanter abandona el club al gener, la direcció esportiva del Saragossa haurà de reaccionar ràpidament per trobar un reemplaçament que mantingui les aspiracions a Segona.

El futur d'Iván Azón es presenta com un dels culebrons del mercat hivernal. El Sevilla sembla decidit a apostar-hi, encara que la competència d'altres clubs i les negociacions amb el Saragossa marcaran el desenllaç. Ara com ara, l'única cosa segura és que la direcció esportiva sevillista no es pot permetre més errors en els seus fitxatges, i reforçar la davantera és una prioritat absoluta.