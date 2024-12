El Racing de Santander en perill: Betis i Sevilla volen un dels seus futbolistes

La Segona Divisió espanyola s'està consolidant com un viver de talent que crida l'atenció de clubs de Primera Divisió. A cada jornada, emergeixen jugadors que, amb el seu rendiment, es converteixen en protagonistes al mercat de fitxatges. Un d'aquests noms propis és Íñigo Vicente, extrem del Racing de Santander, que ha despertat l'interès tant del Reial Betis com del Sevilla FC, dos clubs que busquen solucions ofensives per millorar les plantilles.

Íñigo Vicente, de 26 anys, s'ha guanyat el reconeixement com un dels futbolistes més destacats de la categoria. Les seves estadístiques són impressionants: 2 gols i 6 assistències en 16 partits, tots ells com a titular. A més, ha estat sobre el terreny de joc en el 94% dels minuts disputats pel Racing aquesta temporada, fet que demostra la seva regularitat i el seu paper crucial a l'equip. La seva habilitat per desbordar, generar perill i associar-se amb els companys l'han convertit en un jugador clau per al conjunt càntabre.

L'interès del Betis i del Sevilla per Íñigo Vicente no és casualitat. Tots dos equips han tingut dificultats per trobar solucions consistents en la posició d'extrem i de mitjapunta. Al Betis, les lesions i el baix rendiment d'alguns jugadors han deixat un lloc que Vicente podria omplir amb la seva creativitat i versatilitat. Per part seva, el Sevilla busca revitalitzar el seu atac amb futbolistes que aportin desequilibri i visió de joc, cosa que l'extrem racinguista ha demostrat tenir de sobres.

| Racing de Santander

Un rival catedral a la licitació

Tot i això, no són els únics interessats en el jugador càntabre. L'Athletic Club, equip que sempre mira amb especial atenció els futbolistes bascos, també està seguint els seus passos de prop. Íñigo Vicente, natural de Derio, ja ha mostrat diverses vegades la seva admiració per l'Athletic, cosa que podria ser un factor decisiu en el seu futur. Tot i que l'interès de l'Athletic afegeix competència, el Betis i el Sevilla continuen sent opcions atractives per la necessitat immediata de reforços i la capacitat econòmica.

El principal obstacle per al fitxatge podria ser la seva clàusula de rescissió. Actualment, està fixada en 6 milions d'euros, una xifra assumible per a clubs de Primera. Tot i això, si el Racing aconsegueix l'ascens a LaLiga, la clàusula es duplicarà, arribant als 12 milions. Això obliga els equips interessats a decidir aviat si volen aconseguir els serveis del jugador, especialment de cara al mercat hivernal.

La sortida d'Íñigo Vicente seria un cop dur per al Racing de Santander, que hi confia com una de les peces fonamentals per lluitar per l'ascens. A més, la seva marxa deixaria un buit complicat d'omplir a l'equip càntabre. Tot i això, per a Vicente, l'interès d'equips de Primera suposa una oportunitat única per fer el salt a l'elit del futbol espanyol i consolidar-se en un projecte ambiciós.