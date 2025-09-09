Preocupació a l’Atlético de Madrid: El Mundial 2026 uneix el Real Betis i el Sevilla

L'inici de la fase classificatòria europea rumb al Mundial 2026 ja ha deixat enfrontaments intensos i un grup que promet tensió fins al final. La combinació de seleccions amb experiència mundialista i conjunts emergents converteix cada partit en una prova exigent.
La selecció de Suïssa va obrir el seu camí amb un triomf davant Kosovo que la va situar en la primera posició del Grup B. Amb un equip sòlid i acostumat a aquestes cites, els helvètics apareixen com a grans favorits per segellar el bitllet directe al Mundial. A les seves files militen dos futbolistes amb presència a LaLiga: Ruben Vargas, jugador del Sevilla, i Ricardo Rodríguez, del Real Betis. La curiositat és que, per una vegada, les dues aficions andaluses comparteixen destí en aquesta aventura internacional.
Eslovènia, el repte per trencar pronòstics
El rival més exigent per a Suïssa és Eslovènia, que va començar amb un empat davant Suècia i manté vives les seves aspiracions. El creixement d'aquesta selecció en els darrers anys és evident, impulsat per una generació amb noms destacats. El més conegut és Jan Oblak, porter de l'Atlético de Madrid, que sosté amb fiabilitat un equip que ja va sorprendre la passada Eurocopa. Al seu voltant, futbolistes com Benjamin Sesko o Jaka Bijol aporten talent i competitivitat.
Eslovènia va tornar a un gran torneig l'estiu passat després de dues dècades d'absència i ho va fer amb nota. La seva participació a l'Eurocopa 2024 va incloure empats davant seleccions de gran nivell com Anglaterra, Dinamarca i Sèrbia. A més, va resistir fins als vuitens de final, on va ser eliminada per Portugal als penals després de quatre partits sense conèixer la derrota. Aquesta experiència reforça la confiança del grup per afrontar ara la classificació mundialista.
Atlético de Madrid pendent d'Oblak
La presència d'Oblak afegeix un interès extra per als aficionats de l'Atlético de Madrid, que segueixen amb atenció el rendiment del seu capità. El porter és la figura indiscutible de la selecció eslovena i qualsevol contratemps físic encendria les alarmes al Metropolitano. Per a Simeone, la seva fiabilitat sota pals continua sent un factor determinant en la temporada colchonera.
Una nit decisiva a Basilea
El calendari va voler que la segona jornada ja enfrontés Suïssa i Eslovènia a l'St Jakob-Park de Basilea. L'enfrontament, programat per a les 20:45 hores d'aquest dilluns, pot marcar el rumb del grup. Si els helvètics sumen una nova victòria, reforçaran la seva condició de líders, mentre que una sorpresa eslovena obriria un escenari igualat en la lluita pel primer lloc. L'enfrontament adquireix rellevància no només per la classificació, sinó pel vincle directe amb LaLiga, on Betis, Sevilla i Atlético estaran pendents del desenllaç.