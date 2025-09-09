Preocupación en el Atlético de Madrid: El Mundial 2026 une a Real Betis y a Sevilla

El inicio de la fase clasificatoria europea rumbo al Mundial 2026 ya ha dejado choques intensos y un grupo que promete tensión hasta el final. La combinación de selecciones con experiencia mundialista y conjuntos emergentes convierte cada partido en una prueba exigente.

La selección de Suiza abrió su andadura con un triunfo frente a Kosovo que la colocó en la primera posición del Grupo B. Con un equipo sólido y acostumbrado a estas citas, los helvéticos aparecen como grandes favoritos para sellar el billete directo al Mundial. En sus filas militan dos futbolistas con presencia en LaLiga: Ruben Vargas, jugador del Sevilla, y Ricardo Rodríguez, del Real Betis. La curiosidad es que, por una vez, las dos aficiones andaluzas comparten destino en esta aventura internacional.

Eslovenia, el reto para romper pronósticos

El rival más exigente para Suiza es Eslovenia, que arrancó con un empate frente a Suecia y mantiene vivas sus aspiraciones. El crecimiento de esta selección en los últimos años es evidente, impulsado por una generación con nombres destacados. El más conocido es Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, que sostiene con fiabilidad a un equipo que ya sorprendió en la pasada Eurocopa. A su alrededor, futbolistas como Benjamin Sesko o Jaka Bijol aportan talento y competitividad.

| FA Slovenia

Eslovenia volvió a un gran torneo el pasado verano tras dos décadas de ausencia y lo hizo con nota. Su participación en la Eurocopa 2024 incluyó empates frente a selecciones de gran nivel como Inglaterra, Dinamarca y Serbia. Además, resistió hasta los octavos de final, donde fue eliminada por Portugal en los penaltis tras cuatro partidos sin conocer la derrota. Esta experiencia refuerza la confianza del grupo para afrontar ahora la clasificación mundialista.

Atlético de Madrid pendiente de Oblak

La presencia de Oblak añade un interés extra para los aficionados del Atlético de Madrid, que siguen con atención el rendimiento de su capitán. El portero es la figura indiscutible de la selección eslovena y cualquier contratiempo físico encendería las alarmas en el Metropolitano. Para Simeone, su fiabilidad bajo palos sigue siendo un factor determinante en la temporada colchonera.

Una noche decisiva en Basel

El calendario quiso que la segunda jornada ya enfrentara a Suiza y Eslovenia en el St Jakob-Park de Basel. El encuentro, programado para las 20:45 horas de este lunes, puede marcar el rumbo del grupo. Si los helvéticos suman una nueva victoria, reforzarán su condición de líderes, mientras que una sorpresa eslovena abriría un escenario igualado en la pelea por el primer puesto. El choque adquiere relevancia no solo por la clasificación, sino por el vínculo directo con LaLiga, donde Betis, Sevilla y Atlético estarán pendientes del desenlace.