La Premier vol un jugador del Barça: Laporta i Deco en contra

Ja hi ha diversos equips de meitat de taula de la premier que han mostrat interès i han fet oferta per Fermín López, però a la part noble de la directiva no estan per la feina de desfer-se d'un jugador polivalent i amb les condicions que té l'andalús. Fermín ha demostrat ser un jugador completament útil per al que demana Hansi Flick i al club no estan per la feina de vendre'l encara que tot dependrà de l'oferta que arribi i de la voluntat del jugador, que segurament fos tingui més protagonisme del que té aquí.

Fermín López, el descobriment de Xavi Hernández

Si algun mèrit cal atribuir a la llegenda Xavi Hernández és apostar sense por per gent jove i de la casa com ha fet amb Fermín, Lamine, Cubarsi i companyia. En el cas de Fermín va ser a la pretemporada del 2023 quan va tenir la seva oportunitat a la gira americana en un amistós contra el Madrid i va marcar un golàs, aquí és quan va cridar l'atenció de molta gent.

Durant la temporada va anar tenint protagonisme i va arribar a marcar 11 gols i va ser decisiu en partits importants. Ara la situació és diferent i amb l'arribada de Dani Olmo la competència és ferotge.

Fermín no troba lloc a l'onze titular

Ara mateix costa molt guanyar-se un lloc a l'onze titular del Barça davant la quantitat de futbolistes que hi ha al migcamp especialment. A la posició de mitjapunta hi ha Dani Olmo i Pedri que ha hagut d'endarrerir la seva posició, mentre que Flick també ha utilitzat Frenkie de Jong en aquests últims partits per a aquest lloc.

Un altre dels que ocupa aquesta demarcació i està tenint poc protagonisme és Pablo Torre. Gavi és un altre dels jugadors que hi pot jugar i Raphinha està jugant d'extrem però tirat cap a dins.

Fermín pot jugar per dins però també de fals extrem, lloc que coneix molt bé perquè va ser on va jugar en la seva cessió al Linares i va acabar marcant 12 gols en tota la temporada en 1r RFEF.

Té contracte i està còmode al Barça

Fermín té contracte amb el Barça fins al 2029, renovat recentment i al cap no passa per sortir del Barça malgrat saber que en un altre lloc segurament tindria més protagonisme. Però Fermín vol triomfar com a culer i tret d'una oferta irrefusable no es planteja abandonar el club blaugrana.

Al club estan contents amb ell i saben que és un jugador que cada estoneta que juga sempre suma i és un gran company dins del vestidor pel que tant Laporta com Deco volen que segueixi però una oferta irrebutjable podria truncar-ho tot, encara que sembla poc realista de moment.