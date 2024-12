'No sóc el seu pare ni el seu bro': La frase de Luis Enrique que enfonsa un ex del Barça

Luis Enrique sempre ha estat un personatge singular al món del futbol. El seu carisma i caràcter fort ho han definit tant com a jugador com a entrenador. Conegut per no anar amb embuts, les seves rodes de premsa solen deixar titulars contundents. Aquesta vegada, el tècnic del París Saint-Germain ha tornat a ser protagonista per unes declaracions sobre Ousmane Dembélé.

L'origen del conflicte entre tots dos va tenir lloc el 27 de setembre passat, en un partit de Lliga 1 contra el Rennes. Després d'una discussió amb Luis Enrique, l'extrem francès va quedar fora de la convocatòria per al partit següent de Champions League contra l'Arsenal. Sense Dembélé, el PSG va caure derrotat per 2-0 i va mostrar una preocupant manca de perill en atac.

Luis Enrique va justificar la seva decisió de no convocar Dembélé assenyalant que el jugador havia "faltat a les seves obligacions professionals". L'entrenador va deixar clar que no toleraria actituds que afectessin la resta de l'equip. Posteriorment, Dembélé va demanar disculpes i va tornar a entrar a la dinàmica de l'equip, però el conflicte va deixar empremta.

L'entrenador asturià va tornar a ser preguntat per la situació del jugador a la roda de premsa prèvia al matx contra el Lió; més concretament, sobre la seva relació. La seva resposta no va poder ser més contundent: “No sóc ni el seu pare ni el seu bro”. Amb aquesta frase, Luis Enrique va deixar clar que manté una relació professional amb tots els seus futbolistes, sense cap tracte especial.

"Tinc la mateixa relació amb tots els jugadors", va afirmar l'entrenador del PSG. Luis Enrique també va aprofitar per aclarir que no tem prendre decisions difícils. "Sempre he tret tots de la seva zona de confort, tant els que juguen més com els que juguen menys", ha afegit amb fermesa.

| YouTube, XCatalunya, @psg

Luis Enrique necessita Dembélé

Aquestes declaracions no han sorprès ningú, però han posat el focus a Ousmane Dembélé. El futbolista francès, que va ser traspassat des del FC Barcelona al PSG, torna a ser a l'ull de l'huracà. Ja a la seva etapa al Barça, Dembélé va protagonitzar episodis d'indisciplina que van generar polèmica. Arribades tard als entrenaments i la seva falta de professionalitat eren temes recurrents a la premsa catalana.

El PSG esperava que, amb el traspàs, Dembélé pogués reconduir la seva carrera en un entorn menys exigent. Tot i això, les seves actituds i rendiment han continuat sent irregulars. Tot i que el seu talent és indiscutible, l'ex del Barça sembla incapaç d'assolir la consistència necessària a un club de primer nivell.

Luis Enrique, per la seva banda, no està disposat a permetre comportaments que afectin el grup. La decisió d'apartar el jugador contra l'Arsenal va ser un avís clar per a la resta de la plantilla. El tècnic asturià ha demostrat al llarg de la carrera que no li tremola el pols a l'hora d'imposar disciplina.