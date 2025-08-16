Las predicciones de Paco Buyo que se le girarán en contra dentro de unos meses

El regreso de uno de los debates futbolísticos más seguidos en España no tardó en dejar titulares sonados. Apenas unas horas después de volver a la pantalla, las primeras opiniones de sus tertulianos encendieron la conversación. Entre ellas, destacó la de un exguardameta que no conoce el término “media tinta” y que volvió a dejar claro que sus pronósticos siempre buscan dar que hablar.

Buyo apuesta por un año de dominio madridista en España y Europa

Paco Buyo, exportero del Real Madrid y actual colaborador televisivo, sorprendió con una predicción que refuerza su conocida afinidad blanca. Para él, el equipo dirigido por Xabi Alonso no solo conquistará LaLiga 2025/2026, sino que también levantará la Champions League. En su opinión, la plantilla actual, liderada por Kylian Mbappé en plenitud, no tiene rival real en ninguna de las dos competiciones. “Es el mejor”, afirmó al referirse al delantero francés, a quien también coloca como ganador del Balón de Oro.

El Atlético de Madrid, protagonista en la Copa del Rey

Pese a su pronóstico de dominio blanco, Paco Buyo también encontró un hueco para el Atlético de Madrid. Según él, el conjunto del Cholo Simeone será el campeón de la Copa del Rey, repitiendo la fórmula de competitividad y carácter que ha marcado la era del técnico argentino. Si esto se cumpliera, se terminarían estas cuatro temporadas de sequía en las que los colchoneros no han podido conquistar ningún título.

El Rayo Vallecano como revelación y el Barça como decepción

Uno de los puntos más llamativos de su porra fue la elección del Rayo Vallecano como equipo revelación. Tradicionalmente asociado a la lucha por la permanencia, Buyo cree que el conjunto madrileño puede firmar una campaña histórica gracias a su estilo valiente y a un bloque cohesionado. Hay que recordar que los de Vallecas tienen a tiro participar en la Conference League; tendrán que ganar en la ronda previa al Neman Grodno de Bielorrusia.

En contraste, situó al FC Barcelona como la gran decepción del curso. Este pronóstico no pasó inadvertido, especialmente en un momento en que el equipo de Hansi Flick afronta problemas con inscripciones y ajustes salariales. Eso sí, sin duda alguna, el Barça parte como uno de los grandes candidatos en todas las competiciones en las que participa.

Reacciones en redes sociales y un historial de aciertos dudosos

Las declaraciones de Buyo fueron recogidas por las redes sociales del programa, y las respuestas no se hicieron esperar. Varios usuarios recordaron su historial de predicciones fallidas con comentarios como “me encantan sus predicciones, siempre se equivocan” o “no acierta ni su fecha de cumpleaños”. Otros, en cambio, admitieron que esperan ver a final de temporada cuántos de estos pronósticos se cumplen.

A falta de que el balón comience a rodar este fin de semana, las apuestas de Buyo ya han colocado un foco extra sobre el arranque de la temporada. Y, como suele suceder, dentro de unos meses se sabrá si su visión de dominio blanco y sorpresas en la tabla queda para la hemeroteca… o para el olvido.