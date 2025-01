El possible retorn sorpresa al Barça: Hansi Flick no ho veu clar

El nom de Joao Cancelo torna a escena al Camp Nou. Després d'un breu periple pel futbol saudita amb l'Al-Hilal, el lateral portuguès està decidit a retornar a l'elit europea, i la seva prioritat és tornar a lluir la samarreta blaugrana, tal com ha assegurat El Nacional. L'agent Jorge Mendes lidera l'operació i fa valer la seva estreta relació amb el president Joan Laporta, a qui està convencent que el fitxatge –o cessió, més aviat– de Cancelo seria una jugada mestra per al FC Barcelona en el imminent mercat d'hivern. Les condicions del traspàs es presenten més factibles que en altres moments, ja que l'Al-Hilal no bloquejaria la sortida d'un futbolista que desitja marxar-se, i el Barça busca solucions assequibles per reforçar els seus laterals.

Segons asseguren els qui el coneixen bé, informava aquest mitjà, Cancelo està encantat amb la idea de tornar a vestir de blaugrana. Té molt present el seu breu pas anterior, en el qual va aconseguir deixar bones sensacions al vestidor i guanyar-se l'afecte d'una afició que valora la seva capacitat de desequilibri i la seva versatilitat per ambdues bandes. Als seus 30 anys, el futbolista portuguès creu que pot aportar experiència, desequilibri i sortida de pilota, ingredients que, en la seva opinió, encaixen de ple en l'ADN barcelonista.

Jorge Mendes, mentrestant, subratlla la importància que el Barça incorpori un jugador contrastat sense que això suposi una gran despesa econòmica. L'opció d'una altra cessió –amb vistes a una possible compra posterior– serviria per sortejar les limitacions salarials i consolidar la plantilla de cara a la segona meitat de la temporada. La directiva culé, amb Laporta al capdavant, no descarta aquesta opció, ja que es tracta d'un nom amb molt de prestigi, valor de mercat alt (actualment, 18 milions d'euros) i la versatilitat d'un futbolista capaç de rendir tant de lateral dret com esquerre.

Lateral dret: una necessitat

Tanmateix, no tots ho tenen tan clar a la Ciutat Comtal. El tècnic del primer equip, Hansi Flick, ha mostrat les seves reserves sobre la incorporació de Cancelo. L'alemany valora la disciplina tàctica i la solidesa defensiva per sobre de tot als carrils. El pas de Cancelo per clubs com Manchester City, Bayern de Munic o el mateix Barça va deixar entreveure algunes llacunes en aquest aspecte. Flick tem que, malgrat l'innegable talent ofensiu, el lateral portuguès pugui generar desequilibris en un equip que intenta guanyar solidesa de cara a la recta final de la campanya.

És cert, tanmateix, que reforçar el lateral dret és una de les prioritats del Barça. Jules Koundé és titular indiscutible, però ha tingut alguns errors en partits importants que han sentenciat els culés. El seu suplent, Héctor Fort, amb prou feines compta amb la confiança de Hansi Flick.