Aitor Ruibal (Betis) es pronuncia després de la seva lesió: 'Espero...'

El Real Betis afronta un dels seus moments més complicats des de l'arribada de Manuel Pellegrini a la banqueta. Amb tres derrotes consecutives a LaLiga i només un triomf en les últimes nou jornades, el conjunt verd-i-blanc està obligat a reaccionar de manera immediata per no perdre comba en la seva lluita pels llocs europeus. El pròxim dissabte visitarà un rival directe com el Mallorca, amb la urgència de recuperar sensacions positives. No obstant això, l'‘Enginyer’ haurà de fer front a un panorama ple de baixes que afecta especialment els laterals, on el club amb prou feines disposa d'efectius disponibles.

Entre els futbolistes que no estaran en aquest partit es troba Aitor Ruibal, el polivalent jugador nascut a Sallent de Llobregat que va caure lesionat en el duel de copa davant el FC Barcelona. El català va patir un fort contratemps al seu turmell esquerre, havent d'abandonar el terreny de joc durant la primera part de l'encontre. Les primeres exploracions apuntaven a un important esquinç, i a començaments d'aquesta setmana es va confirmar que es tracta d'una lesió que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc entre dues i tres setmanes, aproximadament.

La veritat és que Ruibal ha estat un recurs molt valuós per a Pellegrini durant la present temporada: les seves estadístiques reflecteixen 24 aparicions, repartides entre LaLiga (16), la UEFA Conference League (5, incloent-hi la fase de classificació) i la Copa del Rei (2), sumant 1 gol i 2 assistències en un total de 1.185 minuts disputats. La seva versatilitat, que li permet actuar com a lateral, carriler o fins i tot extrem, l'havia convertit en un jugador fiable i molt útil per a diferents situacions del joc. Per això, la seva absència suposa un contratemps gens menyspreable.

Tornar com més aviat millor, el seu gran desig

El mateix futbolista ha volgut pronunciar-se respecte a la seva lesió, encara que sense precisar massa detalls sobre els terminis de recuperació. “Espero tornar com més aviat millor”, ha comentat el català, qui va acudir a la Clínica Arduán per sotmetre's a proves específiques. Segons es va poder apreciar, va arribar conduint el seu vehicle, però es desplaçava amb crosses, reflex de la inflamació i la molèstia que encara persisteixen a la zona afectada. Dies enrere, Ruibal va compartir a les seves xarxes socials imatges del turmell, amb una inflor molt evident que impedia realitzar exploracions més detallades en un primer moment.

La situació de la plantilla verd-i-blanca en la demarcació de lateral és especialment preocupant. Davant l'Alavés, tant Sabaly com Ricardo Rodríguez van caure amb lesions musculars, mentre que Perraud va ser expulsat amb vermella directa i Bellerín continua apartat per problemes físics. Amb Aitor Ruibal també en el dic sec, Pellegrini manca en la pràctica de laterals específics.

Davant semblant ‘part de guerra’, el tècnic xilè podria recórrer al filial; no obstant això, les opcions al Betis Deportivo també són limitades per les baixes de Pablo Busto i Lucas Alcázar, la qual cosa deixa a Arzu, entrenador del segon equip, amb poques alternatives com Ángel Ortiz o Xavi Pleguezuelo. Tampoc es descarta que l'‘Enginyer’ recorri a improvisacions, com col·locar Marc Bartra al costat dret i Natan a l'esquerre, encara que aquestes variants comporten riscos evidents.