Opció sorpresa per al 9 del Barça: Deco s'ho pensa

El FC Barcelona encara una de les encruïllades més importants de cara al pròxim mercat d'estiu: decidir si aposta de nou per un davanter centre de màxima categoria per iniciar la transició de l'atac o manté Robert Lewandowski com a gran referència ofensiva. El polonès, que travessa un excel·lent moment de forma malgrat els seus 36 anys, té pràcticament assegurada una renovació automàtica per partits jugats, cosa que garantiria la seva continuïtat al Camp Nou almenys fins al 2026, quan ja rondaria els 38. No obstant això, la direcció esportiva, encapçalada per Deco, analitza alternatives de nivell per preparar un futur relleu al front d'atac.

Entre les opcions que el FC Barcelona ha valorat, noms com Erling Haaland o Viktor Gyökeres van ser posats sobre la taula. No obstant això, les circumstàncies s'han tornat molt complicades: el noruec acaba d'extendre el seu vincle amb el Manchester City, blindant-se així davant temptacions alienes, i el suec de l'Sporting de Lisboa ha elevat la seva cotització a causa de l'enorme demanda, dificultant la seva contractació malgrat la bona relació que existeix entre el club lusità i el Barça.

Davant aquest panorama, emergeix una alternativa que pocs veien possible, però que, en els últims dies, ha cobrat força: Dusan Vlahovic, davanter de la Juventus de Torí. El Sport ha assegurat que l'ariet nascut a Belgrad és un dels noms que valora el director esportiu culer.

| Juventus

La seva situació contractual ajuda

L'atacant, de 24 anys, va fitxar per la Vecchia Signora a canvi de 70 milions d'euros (amb un cost final superior a 80 milions incloent variables) al gener de 2022, procedent de la Fiorentina. El seu contracte amb el conjunt bianconero s'estén fins al juny de 2026, però les incògnites sobre el seu futur són cada cop més grans. Vlahovic és un ariet potent i efectiu, d'1,90 m d'estatura, que ja ha donat mostres del seu olfacte golejador a la Serie A i a la Champions League. En l'actual temporada, segons les estadístiques, ha disputat 24 encontres entre totes les competicions (incloent Serie A, Coppa Italia i Supercopa d'Itàlia), anotant 12 gols i repartint 2 assistències.

Els dubtes al voltant de la seva permanència a la Juve s'han intensificat en part per la situació esportiva i institucional que travessa el club de Torí. Amb la irregularitat en el campionat de lliga i la necessitat d'equilibrar comptes, no es descarta la venda d'algun jugador estrella si no s'aconsegueixen ingressos extraordinaris. Aquí entraria el FC Barcelona, la direcció esportiva del qual està al corrent de l'oportunitat que podria sorgir. Per ara, l'Arsenal ha mostrat interès en l'ariet, però si no cristal·litza cap moviment aquest gener, l'opció que Deco llanci una ofensiva a l'estiu no està descartada.