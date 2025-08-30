Possible moviment d'última hora al Barça: Arriba una oferta, Flick l'aturarà

El FC Barcelona viu un tancament de mercat molt mogut. Joan Laporta i Deco han treballat intensament a la recerca d'ingressos. La directiva volia col·locar jugadors transferibles per quadrar el límit salarial. Tanmateix, la majoria de propostes van resultar insuficients i poc convincents.
Un jugador amb mercat però sense continuïtat recent
La situació d'Andreas Christensen generava debat dins l'entitat blaugrana. El seu contracte acaba el 2026 i no hi havia plans de renovació. El jugador va arribar gratis fa tres estius, per la qual cosa qualsevol venda representaria benefici econòmic total. Així i tot, les ofertes inicials van ser baixes.
Equips com l'Arsenal, el Bayern o el Tottenham van temptejar una possible incorporació. Cap d'aquests clubs va superar els 15 milions d'euros. El motiu principal van ser les lesions que van marcar la darrera temporada. El central danès amb prou feines va poder jugar amb continuïtat a LaLiga.
Christensen torna al primer pla amb una oferta seriosa
En aquest escenari va aparèixer l'AC Milan amb una proposta important. El conjunt italià va oferir 25 milions fixos més cinc en variables. Aquesta xifra superava de llarg qualsevol interès previ mostrat en el jugador. Per al Barça, representava un ingrés significatiu a la recta final del mercat.
Christensen, però, ha recuperat valor dins la planificació esportiva. Flick considera que la seva experiència, polivalència i compromís són claus per al vestidor. Malgrat que encara no ha estat titular a la present lliga, l'entrenador alemany confia plenament en ell. Per aquest motiu, va descartar qualsevol possibilitat de sortida immediata.
La defensa necessita estabilitat després de diverses baixes sensibles
La pèrdua d'Iñigo Martínez va obligar a replantejar els plans defensius. Gerard Martín continua sense poder ser inscrit i Ronald Araújo genera dubtes físics. Davant aquest panorama, Flick es nega a perdre un altre central de garanties. Per això va ordenar al club tancar la porta a qualsevol venda.
Christensen passa a ser considerat un futbolista intocable a curt termini. El tècnic valora especialment la seva capacitat per adaptar-se a diferents esquemes. Amb un vestidor inestable, el seu lideratge silenciós també és apreciat al Camp Nou. El danès es converteix en peça imprescindible d'aquí al pròxim estiu.
El paper de Laporta i Deco en les negociacions
Laporta i Deco van comprendre ràpidament la postura de Flick respecte al central. Tot i que el Barça necessita ingressos, el risc esportiu era massa elevat. Acceptar la proposta de l'AC Milan hauria suposat debilitar encara més la rereguarda. La decisió final va ser donar suport al seu entrenador i rebutjar l'oferta.
El club manté obertes altres vies per generar recursos econòmics. Es barallen cessions i possibles sortides de jugadors amb menys protagonisme. Així i tot, el mercat avança ràpidament i les oportunitats es redueixen cada dia. El repte d'equilibrar comptes continua sent enorme per a la directiva blaugrana.
Un futur encara incert més enllà de 2026
A mitjà termini, el Barça haurà de resoldre el futur contractual del danès. Si no hi ha renovació abans de 2026, podria marxar lliure sense deixar ingressos. Per això, la direcció esportiva estudia dues opcions clares: renovar Christensen o buscar una venda elevada el pròxim estiu.
Per ara, Flick continuarà tenint el jugador en la seva rotació habitual. La prioritat immediata és estabilitzar l'equip després d'un inici irregular. El central té la confiança de l'entrenador i l'afició espera que recuperi el seu millor nivell. L'oferta rebutjada només reforça la importància que ha tornat a adquirir.