El poble de Vicente Moreno afectat per la DANA: Ell es trenca, la iniciativa d'Osasuna

Un dels lemes d'Osasuna diu: "Tots a una". I això no és un mer leitmotiv; és més, bé, un titular que defineix a la perfecció la idiosincràsia de l'elenc navarrès. Més enllà del futbol, són un referent a nivell social, implicant-se constantment en diverses causes que requereixen solidaritat i humanitat; d'aquests valors poden presumir sense embuts els 'rojillos'.

I, per descomptat, en la catàstrofe meteorològica més gran que es recorda en terreny espanyol, no seria menys. Les destrosses als pobles de la Comunitat València estan sent macabres; ha quedat poc salvable. I ara l'escenari requereix ajuda externa per poder sortir com més aviat millor d'aquesta situació pràcticament caòtica.

Però és que, a més, aquí apareix un factor emocional important: l'entrenador de l'equip, Vicente Moreno, és valencià i el seu poble, Massanassa, ha estat enormement castigat per les inundacions. Per això, Osasuna ha decidit que aportarà diners al poble, perquè es pugui reconstruir i enterrar aquesta horrible tragèdia com més aviat millor. Altres equips, com UD Las Palmas, Elx, Espanyol, Reial Madrid i diversos més també han volgut aportar un granet de sorra per resoldre el drama que viuen a diversos pobles de la Comunitat.

La roda de premsa de Vicente Moreno

Que està sent una situació terrible ho ha demostrat el mateix Vicente Moreno. Ell hauria desitjat poder estar amb els seus familiars i veïns a Massanassa, però aquest finde s'ha de quedar a Navarra, ja que Osasuna rep demà a les 14 hores el Reial Valladolid. Avui ha acudit a la roda de premsa protocol·lària prèvia a tots els partits. I, sens dubte, ha estat la més emotiva de la carrera. Abans d'atendre les preguntes dels periodistes, ha volgut dedicar unes paraules als afectats. Això ha dit:

"Després parlem de futbol el que vulgueu. No sé si podré. Simplement volia enviar tot l'ànim, tota la solidaritat a totes les persones que s'han vist damnificades per aquest desastre, a totes les persones que han perdut éssers estimats. I em permetreu que especialment tingui unes paraules cap a la meva terra, cap a València, cap a tots els valencians i a la que gent que no és valenciana, però viu a València, especialment de la comarca d'Horta Sud, on, entre tots els pobles hi ha el meu, Massanassa. És molt dur especialment per a ells, però per als que estem lluny i tenim allà la família, amics, veïns, fills, doncs heu d'entendre que també està sent molt dur. Simplement enviar un missatge de força perquè som gent treballadora, gent dura, i tots junts, encara que ara sembli difícil, en sortirem”.