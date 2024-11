El pueblo de Vicente Moreno afectado por DANA: Él se rompe, la iniciativa de Osasuna

Uno de los lemas de Osasuna reza: "Todos a una". Y eso no es un mero leitmotiv; es más, bien, un titular que define a la perfección la idiosincrasia del elenco navarro. Más allá del fútbol, son un referente a nivel social, implicándose constantemente en diversas causas que requieren de solidaridad y humanidad; de esos valores pueden presumir sin tapujos los 'rojillos'.

Y, por supuesto, en la mayor catástrofe meteorólogica que se recuerda en terreno español, no iba a ser menos. Los destrozos en los pueblos de la Comunitat Valencia están siendo macabros; ha quedado poco salvable. Y ahora el escenario requiere de ayuda externa para poder salir cuanto antes de esta situación prácticamente caótica.

Pero es que, además, aquí aparece un factor emocional importante: el entrenador del equipo, Vicente Moreno, es valenciano y su pueblo, Massanassa, ha sido enormemente castigado por las inundaciones. Por eso, Osasuna ha decidido que aportará dinero al pueblo, para que pueda reconstruirse y enterrar esta horrible tragedia cuanto antes. Otros equipos, como UD Las Palmas, Elche, Espanyol, Real Madrid y varios más también han querido aportar un granito de arena para solventar el drama que viven en varios pueblos de la Comunitat.

La rueda de prensa de Vicente Moreno

Que está siendo una situación terrible lo ha demostrado el propio Vicente Moreno. Él hubiera deseado poder estar con sus familiares y vecinos en Massanassa, pero este finde debe quedarse en Navarra, pues Osasuna recibe mañana a las 14 horas al Real Valladolid. Hoy ha acudido a la rueda de prensa protocolaria previa a todos los partidos. Y, sin duda, ha sido la más emotiva de su carrera. Antes de atender a las preguntas de los periodistas, ha querido dedicar unas palabras a los afectados. Esto ha dicho:

"Después hablamos de fútbol lo que queráis. No sé si voy a poder. Simplemente quería mandar todo el ánimo, toda la solidaridad a todas las personas que se han visto damnificadas por este desastre, a todas las personas que han perdido seres queridos. Y me vais a permitir que especialmente tenga unas palabras hacia mi tierra, hacia Valencia, hacia todos los valencianos y a la que gente que no es valenciana, pero vive en Valencia, especialmente de la comarca de Horta Sud, donde, entre todos los pueblos está el mío, Massanassa. Es muy duro especialmente para ellos, pero para los que estamos lejos y tenemos allí a la familia, amigos, vecinos, hijos, pues tenéis que entender que también está siendo muy duro. Es muy duro no poder estar allí con ellos. Simplemente mandar un mensaje de fuerza porque somos gente trabajadora, gente dura, y todos juntos, aunque ahora parezca difícil, saldremos de esta".