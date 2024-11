Cop dur per al RCD Espanyol abans del derbi contra el Barça

El RCD Espanyol enfronta un moment complicat a la temporada. Tot i la recent victòria a Copa del Rei contra el San Tirso amb una contundent golejada de 0-4, l'equip segueix immers en una ratxa irregular a LaLiga, on lluita per allunyar-se de la zona de descens. El derbi d'aquest diumenge contra el FC Barcelona es perfilava com una oportunitat clau per recuperar l'ànim i donar un impuls a la seva campanya, però l'Espanyol ha rebut un cop inesperat: la lesió de Pol Lozano, un dels jugadors fixos al migcamp periquito. L'absència de Lozano, que va patir un trencament a l'isquiotibial, representa una baixa sensible just abans d'un dels partits més importants de la temporada.

Pol Lozano, del planter de l'Espanyol, s'havia consolidat a l'esquema de Manolo González, convertint-se en un pilar a la medul·lar de l'equip. El migcampista va ingressar al partit de Copa per complir amb el reglament i evitar una alineació indeguda, ja que l'equip comptava amb quatre jugadors del filial al terreny de joc, i una possible expulsió d'algun complicaria els canvis. González va explicar després del matx que Lozano havia escalfat bé i no s'esperava que patís cap problema, però la mala sort es va creuar al seu camí i va acabar amb una lesió que el mantindrà fora dels terrenys de joc almenys per al derbi de diumenge i probablement també el proper partit contra el València.

Manolo González, conscient de la importància de Lozano en el seu esquema tàctic, va lamentar profundament la lesió del migcampista i va valorar les seves opcions per cobrir la seva absència al derbi. El tècnic confia en Gragera, encara que aquest també ha tingut molèsties recentment. "Esperem que arribi Gragera. Està bé, però li hem fet parar perquè descansi. No l'hem volgut forçar. Esperem que arribi a diumenge, sinó inventarem alguna cosa i competirem amb el que sigui davant el Barça", va assenyalar González, mostrant la seva preocupació davant la manca d'alternatives al migcamp.

L'alternativa, també amb molèsties

El partit de Copa, malgrat la victòria contundent amb un hattrick de Veliz, va deixar en evidència alguns problemes persistents a l'Espanyol. González va assenyalar que l'equip continua fallant a la definició, una situació que podria ser crucial en l'enfrontament contra el Barcelona. "És un partit que la primera part ho has de liquidar. Tenim sempre el mateix problema. No pots tenir tantes ocasions i no acabar les jugades bé perquè sinó et tornen. Avui hem concedit fins a 50 contraatacs i no pot ser", va comentar el tècnic, deixant clar que l'equip necessita millorar la seva precisió davant de l'arc si vol tenir una oportunitat real al derbi.

Tot i els problemes, González es va mostrar satisfet amb l'exercici dels jugadors joves i d'aquells amb menys minuts, tot i que va subratllar que és vital treballar en la confiança i la finalització de les jugades. "Es pot treballar la definició, però hi ha una part que és de confiança. Hi ha vegades que fins que no marques no arriben els gols com ha passat als minuts finals", va afirmar, deixant entreveure que l'equip necessita un canvi de mentalitat i autocrítica per millorar-ne el rendiment.

La baixa de Pol Lozano suposa un cop per l'Espanyol en un moment crític de la temporada, i l'equip s'haurà d'adaptar ràpidament si vol competir contra un Barcelona en bona forma. La pressió recau sobre el tècnic Manolo González, que haurà de trobar solucions al migcamp per afrontar un derbi on cada punt és crucial. L'absència de Lozano deixa un buit difícil d'omplir, però l'Espanyol espera que Gragera, si es recupera a temps, o alguna alternativa tàctica permeti al'equip lluitar amb intensitat i determinació en un dels enfrontaments més esperats de la temporada.