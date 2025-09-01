El pla C del València per a la seva davantera: Possible fitxatge a última hora

El Valencia CF viu hores decisives en aquest darrer dia de mercat. L'equip de Mestalla necessita tancar un davanter centre per completar el seu atac. Hugo Duro és l'únic ariet pur a la plantilla, mentre Alberto Marí va sortir cedit al Mirandés. Danjuma pot actuar a la punta, però la seva millor versió arriba des de la banda esquerra. El pla inicial era Umar Sadiq, però les negociacions amb la Real Sociedad s'han complicat.
Umar Sadiq segueix a la llista però l'operació s'ha embolicat
El nigerià és la prioritat des de fa setmanes. Tanmateix, Real Sociedad i Valencia no aconsegueixen encaixar les condicions de la cessió. El conjunt txuri-urdin vol que part de la fitxa i una compensació econòmica siguin assumides pel Valencia. Així i tot, des de Mestalla mantenen l'esperança fins al final del mercat, però cada hora que passa resta possibilitats d'acord.
D'altra banda, Cyle Larin va ser considerat com a alternativa, ja que la seva relació amb el Mallorca es va trencar definitivament aquest estiu. Larin no entrava als plans esportius i buscava una sortida immediata. El problema va arribar amb les exigències econòmiques del club balear, que demanava un milió per la cessió i també assumir una fitxa propera als quatre milions d'euros. El Valencia es va retirar d'aquesta subhasta i el davanter té pràcticament tancat el seu destí al Feyenoord.
Moussa Sylla, l'alternativa que guanya força des d'Alemanya
Amb Sadiq bloquejat i Larin fora de l'abast, el nom que apareix és Moussa Sylla. Segons va avançar el periodista Sacha Tavolieri, el Valencia ha contactat amb l'Schalke 04 per aconseguir la seva cessió. El problema és que el club alemany pretén incloure una compra obligatòria, fórmula que no convenç a Mestalla. Sylla, internacional amb Mali i amb passaport francès, té 26 anys i contracte fins al 2028 amb els alemanys.
El davanter va brillar a la Ligue 2 amb el Pau FC, signant 15 gols en 35 partits. Aquesta xifra li va obrir les portes de l'Schalke, on en la seva primera campanya a la Bundesliga 2 va anotar 16 gols en 27 encontres. Les seves xifres el converteixen en un golejador interessant i amb capacitat d'adaptació ràpida. Tanmateix, a València no volen hipotecar-se amb una compra obligatòria si el jugador no respon al nivell esperat a LaLiga.
La davantera del Valencia, una necessitat urgent per a Corberán
L'equip suma quatre punts en les tres primeres jornades i ha mostrat dificultats en atac. Hugo Duro necessita competència i descans al llarg d'una temporada exigent. Danjuma rendeix millor a l'esquerra, per la qual cosa l'arribada d'un ariet és imprescindible. Carlos Corberán ho sap i ha insistit a reforçar aquesta zona abans del tancament de mercat.
El Valencia manté viu el front per Sadiq, encara que complicat. Larin està pràcticament perdut. Sylla és l'opció que més força guanya, tot i que encara queden punts per negociar. L'afició espera un cop d'efecte en l'últim dia, conscients que l'equip necessita pólvora per aspirar a alguna cosa més que la permanència.