El plan C del Valencia para su delantera: Posible fichaje sobre la bocina

El Valencia CF vive horas decisivas en este último día de mercado. El equipo de Mestalla necesita cerrar un delantero centro para completar su ataque. Hugo Duro es el único ariete puro en plantilla, mientras Alberto Marí salió cedido al Mirandés. Danjuma puede actuar en punta, pero su mejor versión llega desde la banda izquierda. El plan inicial era Umar Sadiq, pero las negociaciones con la Real Sociedad se han complicado.

Umar Sadiq sigue en la lista pero la operación se ha enredado

El nigeriano es la prioridad desde hace semanas. Sin embargo, Real Sociedad y Valencia no logran encajar las condiciones de la cesión. El conjunto txuri-urdin quiere que parte de la ficha y una compensación económica sean asumidas por el Valencia. Aun así, desde Mestalla mantienen la esperanza hasta el final del mercado, pero cada hora que pasa resta posibilidades de acuerdo.

Por otro lado, Cyle Larin fue considerado como alternativa, pues su relación con el Mallorca se rompió definitivamente este verano. Larin no entraba en los planes deportivos y buscaba salida inmediata. El problema llegó con las exigencias económicas del club balear, que pedía un millón por la cesión más asumir una ficha cercana a cuatro millones. El Valencia se retiró de esa puja y el delantero tiene prácticamente cerrado su destino en Países Bajos, con el Feyenoord como nuevo equipo.

Moussa Sylla, la alternativa que gana fuerza desde Alemania

Con Sadiq bloqueado y Larin fuera del alcance, el nombre que aparece es Moussa Sylla. Según adelantó el periodista Sacha Tavolieri, el Valencia ha contactado con el Schalke 04 para lograr su cesión. El problema es que el club alemán pretende incluir una compra obligatoria, fórmula que no convence en Mestalla. Sylla, internacional con Malí y con pasaporte francés, tiene 26 años y contrato hasta 2028 con los germanos.

El delantero brilló en la Ligue 2 con el Pau FC, firmando 15 goles en 35 partidos. Esa cifra le abrió las puertas del Schalke, donde en su primera campaña en la Bundesliga 2 anotó 16 goles en 27 encuentros. Sus cifras le convierten en un goleador interesante y con capacidad de adaptación rápida. Sin embargo, en Valencia no quieren hipotecarse con una compra obligatoria si el jugador no responde al nivel esperado en LaLiga.

La delantera del Valencia, una necesidad urgente para Corberán

El equipo suma cuatro puntos en las tres primeras jornadas y ha mostrado dificultades en ataque. Hugo Duro necesita competencia y descanso a lo largo de una temporada exigente. Danjuma rinde mejor en la izquierda, por lo que la llegada de un ariete es imprescindible. Carlos Corberán lo sabe y ha insistido en reforzar esa zona antes del cierre de mercado.

El Valencia mantiene vivo el frente por Sadiq, aunque complicado. Larin está prácticamente perdido. Sylla es la opción que más fuerza gana, aunque aún quedan puntos por negociar. La afición espera un golpe de efecto en el último día, conscientes de que el equipo necesita pólvora para aspirar a algo más que la permanencia.