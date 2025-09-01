El fitxatge mediàtic que prepara el Ceuta a última hora

El mercat apura les seves últimes hores i el Ceuta necessita respostes ràpides sobre la gespa. L'equip caballa ha encadenat tres derrotes de lliga, amb nou gols rebuts i només un anotat. La pèrdua d'Efe Aghama, rumb al Cádiz després de pagar la seva clàusula, ha aguditzat la urgència. La direcció esportiva treballa contra rellotge per lliurar a José Juan Romero nous recursos ofensius.
El Cádiz va abonar un milió per Efe i va desarmar l'atac ceutí en ple inici. La planificació, fins aleshores sòlida, ha quedat condicionada per aquesta sortida inesperada. El Ceuta ha fet incorporacions interessants a totes les línies, però ha perdut desequilibri exterior. Per això, l'afició demana una reacció immediata que encomani el vestidor i retorni confiança. I amb el tancament a les 23:59, cada minut compta a la planta noble.
En aquest ordre d'idees, segons va informar Ángel García, el Ceuta negocia amb Lucas Pérez, lliure després de la seva etapa al PSV. El corunyès, de 36 anys, aporta experiència en grans lligues i vestidors exigents. Va disputar la Champions amb l'Arsenal i va deixar empremta amb un hat-trick davant el Basilea. A Espanya va brillar al Deportivo, amb lideratge dins i fora del camp. La seva cama esquerra segueix marcant diferències en xut, última passada i pilota aturada.
Lucas pot actuar com a davanter centre, extrem a cama canviada o mitjapunta associatiu. Aquesta versatilitat permetria ajustar dibuixos sense canviar peces a la banqueta. Com a 'nou', fixa centrals i habilita segones línies amb suports de qualitat. A la banda dreta pot perfilar-se cap a dins i buscar el xut al segon pal. Com a mitjapunta ofereix pausa, última passada i criteri en transicions ofensives.
Competència inesperada: el Cádiz també rastreja la seva incorporació d'última hora
Des de Cadis segueixen atents a la situació del gallec i no descarten atacar l'operació. El conjunt groc busca alternatives ofensives per completar la seva plantilla abans del tancament. Un moviment gadità encariria la negociació i complicaria l'objectiu caballa. El Ceuta pretén aprofitar el factor minuts com a argument decisiu per seduir el jugador. El protagonisme immediat seria difícil de garantir en altres destins de LaLiga.
Amb el seu fitxatge, el Ceuta incorporaria un futbolista amb registres diferencials en xut, lectura d'espais i lideratge competitiu. També guanyaria un especialista en accions a pilota aturada, faceta decisiva en partits tancats. El risc és en la seva edat i la necessitat de ritme competitiu immediat. La darrera mitja temporada al PSV va deixar pocs minuts i continuïtat limitada. Un pla d'entrada progressiva minimitzaria aquest peatge d'adaptació.
El dia D a les oficines: alternatives i full de ruta si no qualla
La prioritat és signar Lucas, però el club manté altres vies obertes per si falla. Es busquen perfils d'extrem desequilibrant i una punta amb gol provat. La idea és assegurar almenys una incorporació ofensiva abans del tancament. Si no hi hagués acord avui, el club valoraria agents lliures durant setembre. L'objectiu segueix sent fer un salt competitiu que alleugi l'inici de tres derrotes.
El Ceuta s'hi juga molt en aquest deadline day. Si tanca Lucas Pérez, enviarà un missatge clar al vestidor i a la categoria. Seria un fitxatge mediàtic amb impacte esportiu immediat i recorregut emocional per a la graderia. En unes hores se sabrà si l'operació arriba a bon port o s'activa el pla alternatiu.