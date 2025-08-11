Plan B de Manu Fajardo con el delantero centro para el Betis

En Heliópolis no hay tiempo para lamentos. Con el inicio de LaLiga a la vuelta de la esquina y varios frentes abiertos en el mercado, la dirección deportiva del Betis trabaja sin descanso para reforzar el ataque. La salida de Borja Iglesias y las dudas sobre el nivel de Bakambu han dejado claro que la prioridad es un delantero centro, y Manu Fajardo ya maneja un plan alternativo para no quedarse sin gol.

El primer nombre de la lista era Mateo Joseph, pero el joven ariete acabó fichando por el Mallorca al aceptar el conjunto balear una cesión sin opción de compra, fórmula que el Betis no contemplaba. Con ese movimiento, la planificación tuvo que cambiar de rumbo. Según ha informado Estadio Deportivo, en la mesa de Fajardo ya figura subrayado otro perfil que gusta mucho a los técnicos: Franculino Djú, delantero guineano de 21 años que milita en el Midtjylland danés y que atraviesa un momento de forma espectacular.

Un inicio de temporada demoledor en Dinamarca

Franculino firmó el pasado curso 16 goles y seis asistencias en 41 partidos, unos números que ya despertaron el interés de varios clubes. Sin embargo, su arranque en la temporada 2025/26 está siendo todavía más impresionante: siete goles en seis encuentros, uno en la fase previa de la Champions League y seis en la Superliga de Dinamarca, donde es máximo goleador con media docena de tantos en apenas tres jornadas disputadas.

Este fin de semana volvió a dejar su sello marcando en el empate 3-3 ante el Fredericia. Fue el autor del segundo tanto de su equipo, demostrando su instinto dentro del área y su capacidad para aparecer en momentos clave. Con 563 minutos jugados este curso, su promedio es de un gol cada 80 minutos, un registro que habla por sí solo.

Competencia feroz por su fichaje

El rendimiento del delantero no ha pasado desapercibido. Además del Betis, equipos como Roma, Everton o Leipzig han preguntado por él, lo que amenaza con encarecer su fichaje. Franculino tiene contrato con el Midtjylland hasta 2029 y está valorado en 13 millones de euros, una cifra que podría subir si mantiene este nivel de acierto.

Para el Betis, la operación presenta una oportunidad y un reto. La necesidad de gol es evidente, pero la inversión debe ser calculada para no comprometer otras prioridades de mercado, como la búsqueda de un pivote defensivo.

Un perfil que encaja en el proyecto verdiblanco

Fajardo y su equipo valoran la juventud, potencia y movilidad de Franculino, características que lo harían encajar en el estilo ofensivo del Betis. Su capacidad para jugar como referencia fija o caer a banda lo convierte en una opción versátil, ideal para un conjunto que buscará alternativas tácticas durante el curso.

La cuenta atrás para cerrar el mercado ya ha comenzado. El Betis sabe que no puede dejar escapar demasiadas oportunidades y que, si quiere a Franculino, tendrá que moverse rápido antes de que otros gigantes europeos cierren el trato.