El pla B de l’Atlètic de Madrid si cau Millot: Simeone dona l’OK

Al Metropolitano s'hi respira ambient de canvi. L'Atlètic de Madrid ha afrontat l'estiu amb una de les reestructuracions més profundes de l'era Simeone, buscant revitalitzar la plantilla després d'una campanya exigent i amb grans desafiaments per davant. Mentre l'afició espera el cop definitiu al mercat, les negociacions s'acceleren i la directiva blanc-i-vermella valora totes les opcions per donar forma a un equip competitiu.

Les complicacions en l'operació Millot i la irrupció del pla B

El full de ruta semblava marcada. Enzo Millot, el dinàmic mitjapunta de l'Stuttgart, havia estat escollit com la cirera del projecte. L'acord entre el jugador i l'Atlètic era total i el futbolista ja havia mostrat el seu desig de sumar-se a la disciplina matalassera fins al 2030. Tanmateix, la negociació amb el club alemany s'ha complicat en les últimes hores a causa de la fórmula de pagament i a l'exigència d'abonar els 23 milions d'euros de la clàusula de manera directa.

L'Stuttgart, ferm en la seva postura, no ha acceptat el pagament ajornat que proposava l'Atlètic, fet que ha obligat la direcció esportiva a explorar alternatives. I és aquí on ha sorgit amb força el nom de Giacomo Raspadori, avançat pel MARCA. L'internacional italià, amb experiència a la Serie A i la Champions, no ha gaudit de continuïtat al Nàpols, però compta amb el vistiplau de Diego Pablo Simeone i podria arribar en condicions econòmiques més avantatjoses, fins i tot a través d'una cessió amb opció de compra.

Un mercat de fitxatges amb segell Simeone: joventut i polivalència

L'Atlètic de Madrid no ha escatimat esforços per renovar la plantilla aquest estiu. Destaquen les arribades d'Álex Baena (42 milions), Dávid Hancko (26 milions) i Johnny Cardoso (24 milions), reforços que aporten talent i projecció en diferents zones del camp. A més, la incorporació de Thiago Almada, un dels mitjapuntes més prometedors de Sud-amèrica, i l'aposta per joves com Matteo Ruggeri i Marc Pubill subratllen l'aposta blanc-i-vermella per joventut i polivalència.

Les sortides, igualment significatives, han permès alliberar massa salarial i renovar la dinàmica del vestidor. Figures com Samuel Lino (22 milions al Flamengo), Arthur Vermeeren (20 milions al Leipzig), i la marxa de De Paul i Lemar han facilitat l'entrada de cares noves i donat un aire renovat al grup. A més, la sortida de veterans com Witsel i Azpilicueta, que finalitzen contracte, obre el camí a un equip més jove i ambiciós.

L'encaix de Raspadori i el futur immediat de l'Atlètic

En cas de concretar-se l'arribada de Giacomo Raspadori, l'Atlètic de Madrid sumaria un davanter versàtil, capaç d'actuar tant a la banda com a la punta. La seva capacitat per associar-se, la seva mobilitat i el seu xut el converteixen en un perfil molt del gust de Simeone, que cerca alternatives ofensives després de la sortida de Rodrigo Riquelme i la manca de regularitat d'altres atacants.

Raspadori aportaria dinamisme i opcions tàctiques a un equip que ja ha sumat peces clau en defensa i migcamp. La gestió de les rotacions serà fonamental en un calendari atapeït, on la profunditat de banqueta marcarà la diferència a la Lliga i competicions europees.