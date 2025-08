Gabi es frega les mans: A punt d’arribar un fitxatge somiat al Zaragoza

A Saragossa es respira optimisme. Quan falten poques setmanes perquè arrenqui LaLiga Hypermotion, el club aragonès accelera al mercat de fitxatges amb l’objectiu de tornar la il·lusió a La Romareda. La direcció esportiva busca aquella peça capaç de liderar el nou projecte de Gabi al centre del camp, i tot apunta que el fitxatge més desitjat podria estar a punt de concretar-se.

El buit que deixa Kervin Arriaga i la necessitat d’un nou pivot

La sortida de Kervin Arriaga al Levante ha deixat un buit difícil de cobrir al Real Zaragoza. El migcampista hondureny era clau a l’esquema de Gabi, aportant múscul i equilibri a la medul·lar. Ara, el tècnic i el seu staff busquen un relleu que mantingui el nivell i ajudi a consolidar un equip competitiu a l’exigent Segona Divisió.

En aquest context, segons Footmercato, el nom de Paul Akouokou ha guanyat força com la gran prioritat pel que queda de mercat de fitxatges estiu 2025. L’ivorià, actualment a les files de l’Olympique de Lyon, fa setmanes que és al radar del club aragonès. El seu perfil encaixa a la perfecció en el que demana l’entrenador: un jugador físic, amb capacitat per recuperar pilotes i experiència al futbol espanyol.

| Twitter

Akouokou, una oportunitat després de dos anys difícils a França

La situació de Paul Akouokou a França és un factor clau que facilita la negociació. El migcampista no ha aconseguit consolidar-se a l’Olympique de Lyon, sumant només 14 partits en dues temporades i menys de 450 minuts sobre la gespa. El club francès, interessat a alliberar espai salarial i revaloritzar el futbolista, ha donat llum verda perquè l’africà busqui una sortida.

Des de El Periódico de Aragón asseguren que les negociacions avancen a bon ritme. Fins i tot, Akouokou no ha viatjat amb la resta de la plantilla a la concentració de pretemporada a Àustria, un senyal clar que l’acord podria estar a prop. L’Olympique de Lyon està obert a una cessió amb condicions favorables per al Zaragoza, que podria assumir una part de la fitxa i pagar prop de mig milió d’euros pel préstec.

Un fitxatge estratègic per a l’ambició de Gabi i l’afició

La possible arribada de Paul Akouokou es veu com el cop d’efecte que necessitava la plantilla per mirar amunt. L’internacional ivorià, de 27 anys, coneix bé el futbol espanyol després de la seva etapa al Betis, on va disputar 44 partits a Primera Divisió. La seva experiència i polivalència li permetrien assumir galons a la medul·lar, aportant solidesa i personalitat a un equip que somia amb tornar a l’elit.

Txema Indias, director esportiu, i el mateix Gabi Fernández han participat activament en les converses per convèncer el futbolista, sabedors que la seva arribada elevaria el potencial del grup. Des de França, la premsa ja situa el Real Zaragoza com a principal candidat per fer-se amb el migcampista, tot i que l’operació requereix esforç econòmic i una certa dosi de paciència per tancar els últims serrells.