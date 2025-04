El pla B del Barça si se'n va Frenkie de Jong: Un futbolista agrada a Hansi Flick

La planificació esportiva del FC Barcelona per a la pròxima temporada passa per resoldre una situació delicada en el seu centre del camp, on un jugador clau podria canviar d'aires en el mercat d'estiu. Encara que la seva continuïtat semblava garantida, els interessos econòmics podrien forçar el club blaugrana a buscar alternatives convincents per mantenir l'equilibri i la qualitat en el mig del camp dirigit per Hansi Flick.

En els últims mesos, Frenkie de Jong ha experimentat un salt qualitatiu important, convertint-se en una peça fonamental dins de l'esquema del tècnic alemany Hansi Flick. El neerlandès, el rendiment del qual havia estat intermitent en temporades anteriors, ha trobat estabilitat i regularitat, cosa que ha augmentat la seva cotització en el mercat i ha despertat l'interès de diversos grans d'Europa.

| FCB

De Jong ha disputat uns últims mesos excel·lents. Amb una alta participació en la creació ofensiva, capacitat de recuperació, i gran efectivitat en la passada, el seu valor en l'equip és avui indiscutible. No obstant això, la complicada situació financera del Barça fa que una venda a gran escala no estigui descartada, especialment davant ofertes temptadores de clubs com Manchester United, PSG o Bayern Munich.

El candidat ideal per suplir una possible sortida

Davant la eventualitat de perdre De Jong, el Barcelona ja maneja alternatives concretes. Segons una informació de Fichajes.net, Tijjani Reijnders, migcampista de l'AC Milan, s'ha convertit en un dels objectius prioritaris per reforçar la medul·lar blaugrana. El futbolista neerlandès, de 26 anys, destaca pel seu desplegament físic, visió de joc i capacitat per trencar línies amb la seva potent conducció de pilota, característiques que encaixen perfectament amb la filosofia que vol implementar Flick en l'equip.

Des que va aterrar a San Siro, Reijnders ha mostrat una evolució impressionant. Consolidat com una peça fonamental en el conjunt rossonero, les seves actuacions a la Serie A han cridat l'atenció del Barça, que veu en ell un jugador capaç de mantenir el nivell competitiu de l'equip si finalment De Jong se'n va. Aquesta temporada, els seus números en termes de creació ofensiva i defensiva superen fins i tot a diversos migcampistes ja consagrats a Europa.

Factors econòmics i negociació amb el Milan

Segons el mitjà anteriorment esmentat, la direcció esportiva culé, liderada per Deco, ja ha iniciat converses preliminars per avaluar les condicions econòmiques d'un possible fitxatge de Reijnders. Segons els primers contactes, l'AC Milan ha taxat el jugador en una xifra superior als 40 milions d'euros, la qual cosa representa una inversió considerable però assumible per al club català, sobretot si aconsegueix ingressar una suma important per De Jong.

El context econòmic del Milan, sumat a l'interès del jugador per fer un salt en la seva carrera, podria facilitar les negociacions, encara que el club italià tampoc posarà facilitats excessives, conscient del valor creixent del seu migcampista estrella.