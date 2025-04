Imanol Alguacil esclata després del partit de Copa del Rei: 'El Reial Madrid...'

La polèmica torna a esquitxar una eliminatòria crucial en el futbol espanyol, deixant en segon pla l'èpica remuntada viscuda al Santiago Bernabéu durant les semifinals de la Copa del Rei. El partit, que va enfrontar el Real Madrid i la Real Sociedad, va tenir de tot: gols, emocions desbordades, i decisions arbitrals controvertides que van generar indignació en el conjunt basc.

La Real Sociedad arribava a Madrid amb la intenció de donar un cop sobre la taula i assolir una final que fa anys que se li resisteix. Després de caure a Anoeta per un ajustat 0-1 a l'anada, l'equip d'Imanol Alguacil va protagonitzar un inici excepcional al feu blanc, avançant-se amb un sorprenent 1-3 que els col·locava momentàniament a la final copera. No obstant això, una reacció èpica i polèmica del Real Madrid, coronada per un qüestionat 3-3 en el marcador global, va portar el partit a la pròrroga, culminant en un definitiu 4-4 que va segellar el pas madridista.

Més enllà del resultat, les estadístiques van mostrar la valentia tàctica de la Real Sociedad, que va acumular un 52% de possessió, generant 12 xuts, sis d'ells a porta. Va destacar especialment l'actuació de jugadors com Mikel Oyarzabal, protagonista en atac, i Takefusa Kubo, qui va causar estralls en la defensa madridista. Però aquestes dades van quedar eclipsades per l'enfadament generalitzat amb l'actuació arbitral d'Alberola Rojas.

La polèmica jugada que va desfermar la ira d'Imanol Alguacil

El moment clau va arribar a la recta final del temps reglamentari. Just abans del gol de l'empat, que classificava momentàniament el Real Madrid, Kylian Mbappé va protagonitzar una clara posició avançada que no va ser sancionada per l'assistent. Com que aquesta acció en concret no va acabar en gol, el VAR no va poder fer res. Però el fora de joc és molt clar. A continuació, el córner resultant va culminar en el polèmic gol blanc que va canviar radicalment el desenllaç de l'eliminatòria.

Aquesta acció no va passar desapercebuda per a Imanol Alguacil, qui va expressar la seva indignació en la roda de premsa posterior al partit. Amb visible frustració, va declarar: "Hi ha un possible fora de joc, i molt clar a més. Són situacions que habitualment es xiulen, però avui no ho han fet". El tècnic va anar més enllà, insinuant un tracte desigual quan va afirmar: "Si la jugada hagués ocorregut a la nostra àrea, estic segur que el gol no hauria pujat al marcador".

Imanol també va destacar la capacitat del Real Madrid per reaccionar davant situacions adverses, reconeixent el mèrit dels blancs: "No és la primera vegada que el Madrid capgira un partit així". No obstant això, va deixar clar que, tot i que respecta profundament el rival, no entén les decisions arbitrals que han afectat directament el seu equip: "El Real Madrid és un club enorme i no necessita ajudes com aquestes, la seva història ho demostra de sobres".

Quant al plantejament, l'equip donostiarra va apostar per pressionar alt i buscar transicions ràpides que van sorprendre en repetides ocasions el quadre de Carlo Ancelotti. El tècnic italià, per la seva banda, va tornar a demostrar capacitat d'ajust tàctic en donar entrada a jugadors revulsius a la segona part, com Vinícius Jr. i Rodrygo, que van ser determinants en la remuntada.