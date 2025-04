Fitxatges Girona: Què hauria de passar perquè arribés Ferran Jutglà

El Girona FC es prepara per afrontar un estiu clau en matèria de fitxatges, especialment en una davantera que no ha respost com s'esperava aquesta temporada. Després d'un any d'alts i baixos i resultats poc convincents en atac, la direcció tècnica i esportiva del club català ja s'ha posat en marxa per identificar solucions efectives que retornin l'efectivitat golejadora perduda després de la sortida d'Artem Dovbyk.

Durant el mercat d'estiu passat, el Girona va apostar fort per Abel Ruiz i Bojan Miovski amb l'esperança de reemplaçar la producció golejadora de Dovbyk, actualment jugador de la Roma. No obstant això, la realitat ha estat molt diferent: Abel Ruiz amb prou feines ha aconseguit 4 gols i Miovski únicament ha marcat en 2 ocasions. Aquests números resulten insuficients per a un equip que necessita efectivitat a l'àrea rival si pretén competir a la part alta de LaLiga.

En conseqüència, Míchel i el seu cos tècnic tenen clar que, per tornar a ser competitius, és imprescindible reforçar la zona ofensiva amb un davanter que ofereixi garanties reals de gol. En aquest context, el nom de Ferran Jutglà es posiciona com una opció de gran interès per al Girona, tal com han informat a Estadio Deportivo.

Jutglà, tercer en discòrdia

Ferran Jutglà, davanter del Bruges belga, viu actualment una situació complexa al seu club, després de l'arribada de l'atacant suec Gustaf Nilsson, qui l'ha desplaçat al rol de tercer davanter. Aquest fet pot facilitar la seva sortida en el pròxim mercat estival. No obstant això, malgrat perdre protagonisme recentment, Jutglà acumula estadístiques molt superiors a les dels actuals davanters del Girona. Amb 12 gols i 3 assistències en 44 partits disputats aquesta temporada, supera clarament a Cristhian Stuani, màxim anotador de l'equip català amb només 6 gols.

La comparació és contundent: Abel Ruiz (4 gols), Miovski (2 gols), i Danjuma, la producció del qual ha estat gairebé anecdòtica, estan lluny dels registres del davanter català. De fet, ni tan sols els tres junts superen les dades del canterà del Barça. A més, Jutglà té experiència en competicions europees, cosa que podria aportar un plus competitiu al Girona.

Què hauria de passar perquè arribi Ferran Jutglà?

Per concretar el fitxatge de l'atacant català, el Girona necessita alinear diversos factors clau. En primer lloc, ha d'assegurar sortides en la seva davantera, especialment d'aquells jugadors que no han donat el rendiment esperat. Això permetria alliberar massa salarial i comptar amb pressupost suficient per dur a terme una operació que seria estratègica.

Un altre aspecte fonamental serà la negociació amb el Bruges. Encara que Jutglà té contracte fins al 2026, el club belga podria obrir la porta a una sortida del jugador per una xifra raonable, donada la seva pèrdua de protagonisme. El Girona podria aprofitar aquesta situació per negociar un preu assequible dins de les seves limitacions pressupostàries.

Així mateix, la voluntat del futbolista serà clau. Jutglà, format al FC Barcelona, podria veure amb bons ulls tornar a Catalunya, ara per vestir la samarreta blanc-i-vermella del Girona i liderar un projecte ambiciós a LaLiga. Aquesta proximitat podria facilitar l'acostament de posicions i accelerar les converses.