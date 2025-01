Mateo Moretto confirma el nou interès del Real Zaragoza

El Real Zaragoza, sota la batuta ara de Miguel Ángel Ramírez, continua preparant els seus moviments de cara al imminent mercat de fitxatges d'hivern. Després de la sessió d'entrenament amb la qual el tècnic es va estrenar dilluns passat, el club aragonès va fer pública la seva ambició de lluitar per l'ascens a Primera Divisió, tal com va confirmar el director general, Fernando López. Un dels noms que apareixen a la seva agenda per reforçar l'atac és el d'Álex Forés, davanter de 23 anys pertanyent al Villarreal B.

Segons ha informat el periodista especialitzat Matteo Moretto, el Real Zaragoza ha reprès el seu interès per Forés després que, a l'estiu, el seu fitxatge s'espatlés per la greu lesió que el futbolista va patir a la tíbia el passat mes de maig. L'ariet, que no competeix oficialment des de llavors, porta més de set mesos treballant en la seva recuperació i, d'acord amb Moretto, ja s'entrena “al 100%”, amb doble sessió diària i llest per tornar a la dinàmica dels partits. Malgrat això, la seva escassa activitat competitiva recent suposa cert risc, una cosa que al club maño semblen disposats a assumir davant la necessitat de reforçar la davantera.

L'interès del Zaragoza, que busca aconseguir la cessió d'Álex Forés, no estarà exempt de competència. El Famalicão, conjunt de la Primera divisió de Portugal que marxa novè a la taula, també s'hauria sumat a la pugna pel davanter castellonenc. Aquest panorama complica un possible acord hivernal, ja que el Villarreal B voldrà escollir l'opció més adequada per continuar amb la progressió de Forés, bé sigui competint a la categoria de plata espanyola o afrontant el desafiament de la lliga lusitana.

Un reforç prioritari per a la davantera maña

El Real Zaragoza travessa una situació delicada a la parcel·la ofensiva. Amb Mario Soberón lesionat, Samed Bazdar sense data clara de retorn i la incertesa sobre la renovació d'Iván Azón —el contracte del qual finalitza el 30 de juny—, el conjunt blanquillo pretén assegurar l'arribada d'un davanter que ampliï els recursos per aconseguir l'anhelat ascens. Forés, amb capacitat de desmarcatge i gol al Villarreal B (on ha disputat 108 partits, aconseguint 24 gols), encaixa en aquest perfil que Miguel Ángel Ramírez demana per elevar el nivell competitiu dels maños.

| @VillarrealCF

Malgrat portar diversos mesos de baixa per fractura de tíbia, el potencial d'Álex Forés continua sent molt valorat. Format a les categories inferiors del Real Madrid i posteriorment al Villarreal, la seva trajectòria s'ha caracteritzat per un creixement constant que l'ha portat fins al filial groguet. El seu contracte actual amb el Villarreal B s'estén fins al 2026 i, segons l'historial de cessions que ha viscut el jove davanter, el club groguet sempre ha apostat per garantir-li minuts en destinacions propícies per a la seva evolució.

Amb el calendari de la segona volta aproximant-se i un ascens a Primera en joc, el Real Zaragoza apura les seves opcions per apuntalar una davantera que, de moment, genera dubtes. Si finalment aconsegueixen la cessió de Forés, l'equip de Miguel Ángel Ramírez comptaria amb una peça capaç de generar perill, sempre que el seu estat físic respongui i recuperi sensacions després de la llarga inactivitat. El Famalicão, per la seva banda, es prepara per convèncer-lo amb l'atractiu de la lliga portuguesa. En qualsevol dels dos casos, la decisió podria produir-se en les pròximes setmanes, marcant un dels moviments més rellevants del mercat hivernal per a un futbolista que, de trobar-se en plena forma, pot ser determinant.