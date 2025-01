L'afició del Barça pregunta a Dani Olmo: 'Tot...'

El FC Barcelona encararà el nou any amb un autèntic maldecap: les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor continuen bloquejades. LaLiga, en la seva recent revisió, va donar de baixa les fitxes de tots dos futbolistes en no disposar de les garanties necessàries de cobrament pels seients VIP del Spotify Camp Nou, aspecte en què la directiva blaugrana encara confia a trobar una solució d'última hora. El termini màxim que el club maneja és el 3 de gener; en cas contrari, cap dels dos jugadors podria inscriure's novament fins a la pròxima temporada, o bé es veurien abocats a una possible sortida si no desitgen passar diversos mesos sense competir.

El cas de Dani Olmo resulta especialment cridaner. L'exjugador del RB Leipzig, fitxat l'estiu passat per 47 milions d'euros fixos més variables, va arribar al Camp Nou com una de les grans apostes esportives de la direcció esportiva culé. No obstant això, des del primer moment es va veure atrapat en el laberint de la massa salarial, la falta de marge i les estrictes normes de LaLiga. Encara que va poder ser inscrit temporalment a causa de la baixa d'Andreas Christensen, aquesta finestra es va tancar el 31 de desembre. Ara, la seva fitxa torna a estar inhabilitada i la incertesa envolta el seu futur immediat.

Entrenant entre núvols

Malgrat la situació, Dani Olmo manté la normalitat en el seu dia a dia. El futbolista es va exercitar l'1 de gener juntament amb la resta de la plantilla en una sessió de tarda programada per Hansi Flick, el seu actual entrenador. En els minuts previs a l'inici de l'entrenament, un grup d'aficionats es va acostar per demanar-li autògrafs i mostrar-li el seu suport. Va ser llavors quan es va produir el petit intercanvi que resumeix a la perfecció l'ambient de preocupació: "Com estàs?", van preguntar diversos seguidors. Al que Olmo, amb gest tranquil, va respondre simplement: "Tot bé". Després, davant els comentaris desitjant-li sort i esperant que "tot es solucioni i es quedi al Barça", el migcampista egarenc va guardar silenci, sense afegir res més al respecte.

Els números d'Olmo en la seva primera mitja temporada al Barça apunten a un inici més que notable, si bé la seva participació va haver d'esperar a resoldre's temporalment la inscripció. En els 11 partits disputats a LaLiga, l'internacional espanyol va anotar 5 gols en 628 minuts, als quals se sumen altres 4 partits de UEFA Champions League amb 1 gol i 1 assistència. Les seves estadístiques confirmen el que el cos tècnic i l'afició esperaven: un migcampista ofensiu polivalent, capaç de generar perill des de qualsevol zona d'atac.

No obstant això, aquest inici es veu truncat pel nou bloqueig administratiu. Les gestions del Barça per donar continuïtat a Olmo i Pau Víctor es relacionen amb la delicada situació econòmica que viu el club, obligat a maniobrar al límit del fair play financer de LaLiga. Des de la capital catalana insisteixen que existeix un "Pla B" per solucionar els requisits de tresoreria i reactivar les fitxes de tots dos jugadors.

Expectatives i realitats

El gran interrogant és què succeirà si el "nou gir de guió" que el Barça espera no es produeix. L'opció de tenir a Dani Olmo sense poder competir fins a la pròxima temporada, o la d'estudiar un traspàs o una cessió en el mercat d'hivern, asoma com una possibilitat incòmoda per a totes les parts. El mateix Olmo, amb contracte fins al 2030, veu perillar un any crucial en la seva trajectòria. El barcelonisme, per la seva banda, contempla amb estupefacció la possible marxa d'un futbolista que ja havia començat a demostrar la seva qualitat.

El futbolista, per ara, manté la calma. La seva lacònica resposta, "tot bé", podria interpretar-se com un intent de no afegir més nerviosisme al voltant de la seva situació. El cert és que el desenllaç es coneixerà en breu. Si el Barça aconsegueix encaixar les peces econòmiques i de tresoreria, Olmo podrà seguir defensant la samarreta blaugrana en el que resta de curs. En cas contrari, el "cas Dani Olmo" podria acabar en un nou capítol de cessions o vendes forçoses que, a dia d'avui, sembla la pitjor de les solucions tant per al club com per a un jugador amb un enorme talent per explotar al Camp Nou.