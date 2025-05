Leo Messi en xoc per culpa de Raphinha: Rècord històric que li donarà la Pilota d'Or

per Iker Silvosa

La nit amarga del Barça a Milà després de quedar eliminat davant l'Inter a les semifinals de la Champions League també ha deixat un registre històric que ja ningú podrà arrabassar-li a Raphinha. El futbolista brasiler ha assolit un rècord absolut que ni tan sols Leo Messi, llegenda blaugrana, havia aconseguit superar.

Raphinha supera a Messi i entra en la història

En el partit d'anada disputat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Raphinha ja havia superat a Leo Messi en participacions directes de gol (gols més assistències) en una sola edició de la Champions. Fins aquell moment, Messi ostentava el rècord culé amb 19 participacions (14 gols i 5 assistències en la temporada 2011-12), però Raphinha va trencar aquesta marca assolint les 20 participacions (12 gols i 8 assistències).

Però lluny de conformar-se, Raphinha va tornar a ser decisiu al Giuseppe Meazza. Encara que no va estar especialment encertat en gran part del partit, va aparèixer quan més se'l necessitava per marcar el 2-3 provisional al minut 87, superant l'excepcional porter Yan Sommer en el segon intent. Aquest gol va significar no només una remuntada parcial, sinó també la igualació d'un dels rècords més importants en la història de la màxima competició europea.

| FCB

Iguala a Cristiano Ronaldo en participacions directes de gol

Amb el gol a Milà, Raphinha va assolir la xifra de 21 participacions directes en gols (13 gols i 8 assistències) en la present edició de la Champions League, igualant el rècord absolut que ostentava Cristiano Ronaldo des de la temporada 2013/14 (17 gols i 4 assistències). D'aquesta manera, l'extrem brasiler entra en la història de la competició europea al nivell de les majors llegendes.

A més, amb aquest gol, Raphinha també ha igualat a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund com a màxim golejador de la present edició de la Champions, amb 13 gols. Atès que ni Lautaro Martínez (9 gols) ni Ousmane Dembélé (8 gols), les grans referències golejadores de l'Inter i el PSG, semblen capaços d'atrapar-lo, Raphinha es convertirà amb tota seguretat en el màxim anotador d'aquesta edició.

Una fita que apunta a la Pilota d'Or

Aquest assoliment històric posa al brasiler en una posició privilegiada de cara a la pròxima Pilota d'Or, ja que el seu rendiment en la competició més exigent ha estat senzillament espectacular. La seva actuació decisiva i els seus registres golejadors han superat fins i tot a figures com Leo Messi, que mai va aconseguir assolir aquestes xifres.

Encara que el Barça no ha pogut assolir la desitjada final, la figura de Raphinha s'ha consolidat com a líder de l'equip i referència mundial en el futbol actual. Sens dubte, aquests números i el protagonisme que ha tingut al llarg d'aquesta temporada a Europa el situen com un dels principals candidats al prestigiós guardó.

Malgrat el dolor per l'eliminació, l'afició culé troba consol i orgull en la històrica Champions League signada per Raphinha, un futbolista que ha demostrat tenir fusta de llegenda.