La petició de Hansi Flick al Barça per a la temporada 2025-2026: 'Vull...'

El FC Barcelona es prepara per a un estiu de canvis transcendents, i Hansi Flick, el tècnic alemany al capdavant de la banqueta blaugrana, ja té clar quina serà la seva prioritat en el mercat de fitxatges de 2025. Amb la temporada 2024-2025 entrant en la seva fase decisiva, l'entrenador ha enviat un missatge directe a Joan Laporta i Deco: reforçar els laterals, una zona del camp que considera clau per consolidar el projecte esportiu del club. Però, quins jugadors estan en el punt de mira, i per què aquesta demanda genera tanta expectativa?

Un dèficit tàctic en els costats

Sota la direcció de Flick, el Barça ha mostrat un futbol vibrant, basat en la possessió i les transicions ràpides, però el tècnic alemany identifica una vulnerabilitat: la falta de competència i profunditat en els laterals. Actualment, Jules Koundé i Alejandro Balde són els titulars indiscutibles en les bandes dreta i esquerra, respectivament. No obstant això, cap dels dos compta amb un recanvi de garanties que garanteixi continuïtat en cas de lesions o baix rendiment.

Les estadístiques d'aquesta temporada reflecteixen el pes de tots dos jugadors en l'esquema de l'equip. Alejandro Balde, en 32 partits entre LaLiga, Copa del Rei, Champions League i Supercopa d'Espanya, ha acumulat 1 gol i 6 assistències, amb una mitjana de 2.45 passades clau per partit. La seva velocitat i capacitat per pujar per la banda esquerra han estat fonamentals, però la seva falta de competència ha obligat a Flick a dependre exclusivament d'ell en moments clau. Per la seva banda, Koundé, encara que més sòlid en defensa, també manca d'un suplent natural, deixant el Barça exposat en els costats.

| XCatalunya, FootyRenders

A més, jugadors com Gerard Martín, qui ha tingut oportunitats en el carril esquerre, no han aconseguit convèncer del tot el tècnic. S'especula que Martín podria sortir cedit o fins i tot traspassat, obrint la porta a noves incorporacions. A la dreta, Héctor Fort, jove promesa de La Masia, ha tingut aparicions esporàdiques, però la seva titularitat davant el Rayo Vallecano —perquè Koundé es va quedar 'castigat' a la banqueta— no ha estat suficient per guanyar-se la confiança de Flick, qui veu la seva sortida com gairebé segura.

Candidats en el radar: Marc Pubill un d'ells

Per cobrir aquestes mancances, Flick ha demanat noms concrets que encaixin en la seva visió tàctica. Un dels candidats més destacats és Marc Pubill, lateral dret de la UD Almeria. Als seus 22 anys, Pubill ha mostrat un rendiment sòlid a LaLiga, amb 28 partits disputats aquesta temporada, 2 assistències i una mitjana d'1.8 pilotes recuperades per partit. La seva capacitat per defensar amb disciplina i sumar-se a l'atac el converteix en un perfil atractiu per al Barça, especialment per la seva joventut i baix cost estimat, quelcom crucial per a les finances blaugranes.

A la banda esquerra, els noms que sonen amb força inclouen a Álvaro Carreras (Benfica), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) i Tyrick Mitchell (Crystal Palace). Grimaldo, en particular, destaca per la seva experiència a LaLiga i la seva capacitat per aportar tant en defensa com en atac, amb 7 assistències i 3 gols a la Bundesliga 2024-2025. No obstant això, el seu fitxatge podria ser més costós, la qual cosa portaria el Barça a considerar opcions més econòmiques o fins i tot a apostar per una joia de La Masia.

| Pexels, F.C. Barcelona, XCatalunya

Flick també ha mostrat interès en Jofre Torrents, una jove promesa del Juvenil A que es recupera d'una greu lesió de genoll. La seva progressió en el filial i la seva possible integració en la pretemporada 2025-2026 podrien oferir una solució interna, encara que el tècnic prefereix reforçar amb experiència contrastada per als pròxims reptes, com la Champions League.

El rol dels laterals en el sistema de Flick

L'estil de joc de Hansi Flick, caracteritzat per un pressing alt i transicions ràpides, requereix laterals versàtils capaços de defensar amb intensitat i sumar-se a l'atac amb precisió. Balde ja ha demostrat ser una arma letal a l'esquerra, però la seva falta de competència l'exposa a un desgast físic en un calendari carregat. A la dreta, Koundé ha estat un pilar defensiu, però el seu rol com a lateral pur limita les opcions ofensives en aquesta banda.

L'arribada d'un jugador com Marc Pubill podria complementar a Koundé, aportant major profunditat per la dreta, mentre que un lateral esquerre experimentat com Grimaldo o Mitchell reforçaria la solidesa de Balde. Flick també valora la possibilitat d'incorporar jugadors disposats a acceptar un rol secundari, alineant-se amb l'estratègia de Laporta i Deco de mantenir els costos baixos sense sacrificar qualitat.