La petició del Getafe de Bordalás al Betis en el mercat d'hivern

En pocs dies, el mercat d'hivern de fitxatges obrirà les seves portes, i els equips tindran una nova oportunitat per reforçar les seves plantilles. Aquest període és crucial per corregir mancances en certes posicions i millorar el rendiment col·lectiu de cara als objectius de la temporada. Per a alguns clubs, com el Getafe, aquesta finestra pot marcar la diferència entre aconseguir la permanència o caure a la zona vermella de LaLiga.

El Getafe de Bordalás travessa un moment complicat. Amb només un punt de marge sobre el descens, l'equip blau és actualment el menys golejador de LaLiga, amb només 11 gols en 18 partits. Les dificultats ofensives del conjunt madrileny són evidents, i la incertesa sobre el retorn de Borja Mayoral agreuja la situació. Els actuals davanters, Yildirim i Álvaro Rodríguez, han aportat molt poc: només tres gols entre ambdós en la competició domèstica. Davant aquest panorama, Bordalás ja va deixar clar en roda de premsa que necessita reforços urgents i va parlar de fins a sis incorporacions al gener.

Cedric Bakambu, en el punt de mira del Getafe

Entre els noms que han sonat per reforçar la davantera blava, un dels últims a afegir-se a la llista és Cedric Bakambu, davanter del Real Betis, segons ha informat El Gol Digital. El jugador congolès, de 33 anys, no està tenint la seva millor temporada en el conjunt verd-i-blanc. Amb només el 17% dels minuts disputats a LaLiga, no ha aconseguit marcar cap gol en la competició domèstica, sumant només una assistència en els 275 minuts que ha jugat. El seu rendiment ha estat una mica millor a la Copa del Rei i a la Conference League, on ha anotat un gol en cada torneig, però les seves xifres no justifiquen la seva posició en l'equip.

| Real Betis

Actualment, Bakambu és el tercer davanter en el Real Betis, darrere de Vitor Roque i Chimy Ávila. La seva falta de protagonisme i la necessitat del club andalús d'alliberar massa salarial fan que sigui un dels candidats a sortir en el mercat d'hivern. El Betis també busca reforçar la seva davantera, i facilitar la sortida de Bakambu podria ser clau per finançar noves incorporacions.

Una operació que beneficiaria a ambdós clubs

El Getafe podria ser una destinació ideal per a Cedric Bakambu. Bordalás necessita un davanter amb experiència i capacitat per aprofitar els espais, i el congolès compleix amb aquest perfil. Encara que no ha tingut continuïtat al Betis, Bakambu ha demostrat en etapes anteriors, com al Villarreal o a la Superlliga Xinesa, que té qualitat per marcar diferències. A més, el Getafe ofereix un sistema de joc més directe, que podria afavorir les característiques del davanter.

Amb només 11 gols en 18 partits, el Getafe necessita un revulsiu urgent en atac si vol sortir de la zona perillosa. Noms com Fran Navarro, Mo Bamba o Umar Sadiq també han estat relacionats amb el club, però Bakambu podria ser una opció més viable i ràpida de tancar. La seva experiència a LaLiga i la seva capacitat golejadora en el passat fan que sigui una aposta interessant per a l'equip blau.