La Lliga publica una imatge falsa de Vinicius per riure's del Barça

Pensa mal i encertaràs, diu el refranyer espanyol per advertir-nos del mal obrar de moltes persones. I encara que moltes vegades pequem de precisament tot el contrari, d'innocents o il·lusos, hi ha altres ocasions en què no queda altra que desconfiar. Com si no s'havien d'explicar algunes accions alienes que s'escapen de lògica?

I és que LaLiga, en un rampell de ningú-sap-què ha tingut la fantàstica idea de destacar el gran any realitzat per Vinicius Jr amb el Madrid utilitzant el Barça. I és que en el seu canal de YouTube, l'entitat ha publicat un vídeo amb els highlights i els millors gols del brasiler al llarg del present any. Fins aquí tot bé.

No obstant això, la polèmica sorgeix quan en la imatge de portada d'aquest vídeo han decidit fer un edit sense sentit. En ell, podem apreciar sobreposat al '7' merengue celebrant un gol mentre jugadors del Barça estan estesos i lamentant-se a la gespa. Evidentment, en cap moment de l'any s'ha produït un escenari així.

| YouTube

La imatge dels jugadors del Barça pertany a l'última acció de l'últim duel de lliga en què l'Atlètic de Madrid va assaltar l'Estadi Olímpic amb un gol al 96'. L'entitat, doncs, ha utilitzat aquesta captura qui sap si per empetitir el Barça mentre tracta de ressaltar la figura de Vinicius. Evidentment, a la parròquia culé no li ha sentat gens bé això i ha omplert de crítiques a LaLiga. Al final, no li ha quedat altra a l'organització que reconèixer el seu error i modificar aquesta portada.

Tots els gols de Vinicius

L'ascens meteòric de Vinicius Jr. en el futbol mundial és indiscutible, i el seu registre golejador per any natural des que va arribar al Real Madrid el 2018 és el reflex perfecte de la seva evolució. Aquest 2024 ha estat un any rodó per al brasiler, no només per consolidar-se com un dels millors jugadors del món, sinó també per rebre el seu primer guardó individual destacat, el The Best de la FIFA, en reconeixement a la seva brillant temporada.

| Real Madrid, Antonio Villalba, Pedro Castillo, David S. Bustamante

Quan Vinicius va aterrar al Santiago Bernabéu, pocs podien imaginar que aquest jove, amb només 18 anys, es convertiria en el líder ofensiu de l'equip. Els seus primers anys van estar marcats per l'adaptació i per l'aprenentatge en una de les institucions més exigents del futbol mundial. En el seu primer any natural, 2018, amb prou feines va poder anotar dos gols. El 2019, el seu compte va pujar lleugerament a quatre, i el 2020 va assolir els sis gols.

No obstant això, el 2021 va marcar un punt d'inflexió. Vinicius va duplicar el seu registre fins als 15 gols i va començar a mostrar destells de l'estrella que és avui. El 2022, el seu creixement va continuar, assolint els 20 gols, mentre que el 2023 va mantenir un rendiment estable amb 19 gols. Aquest 2024, no obstant això, ha estat l'any de la seva consagració: 32 gols en totes les competicions, el millor registre de la seva carrera en un any natural.