La petición del Getafe de Bordalás al Betis en el mercado de invierno

En apenas unos días, el mercado invernal de fichajes abrirá sus puertas, y los equipos tendrán una nueva oportunidad para reforzar sus plantillas. Este periodo es crucial para corregir carencias en ciertas posiciones y mejorar el rendimiento colectivo de cara a los objetivos de la temporada. Para algunos clubes, como el Getafe, esta ventana puede marcar la diferencia entre lograr la permanencia o caer en la zona roja de LaLiga.

El Getafe de Bordalás atraviesa un momento complicado. Con solo un punto de margen sobre el descenso, el equipo azulón es actualmente el menos goleador de LaLiga, con apenas 11 goles en 18 partidos. Las dificultades ofensivas del conjunto madrileño son evidentes, y la incertidumbre sobre el regreso de Borja Mayoral agrava la situación. Los actuales delanteros, Yildirim y Álvaro Rodríguez, han aportado muy poco: apenas tres goles entre ambos en la competición doméstica. Ante este panorama, Bordalás ya dejó claro en rueda de prensa que necesita refuerzos urgentes y habló de hasta seis incorporaciones en enero.

Cedric Bakambú, en la mira del Getafe

Entre los nombres que han sonado para reforzar la delantera azulona, uno de los últimos en añadirse a la lista es Cedric Bakambú, delantero del Real Betis, según ha informado El Gol Digital. El jugador congoleño, de 33 años, no está teniendo su mejor temporada en el conjunto verdiblanco. Con apenas el 17% de los minutos disputados en LaLiga, no ha logrado marcar ni un gol en la competición doméstica, sumando solo una asistencia en los 275 minutos que ha jugado. Su rendimiento ha sido algo mejor en la Copa del Rey y en la Conference League, donde ha anotado un gol en cada torneo, pero sus cifras no justifican su posición en el equipo.

| Real Betis

Actualmente, Bakambú es el tercer delantero en el Real Betis, por detrás de Vitor Roque y Chimy Ávila. Su falta de protagonismo y la necesidad del club andaluz de liberar masa salarial hacen que sea uno de los candidatos a salir en el mercado invernal. El Betis también busca reforzar su delantera, y facilitar la salida de Bakambú podría ser clave para financiar nuevas incorporaciones.

Una operación que beneficiaría a ambos clubes

El Getafe podría ser un destino ideal para Cedric Bakambú. Bordalás necesita un delantero con experiencia y capacidad para aprovechar los espacios, y el congoleño cumple con ese perfil. Aunque no ha tenido continuidad en el Betis, Bakambú ha demostrado en etapas anteriores, como en el Villarreal o en la Superliga China, que tiene calidad para marcar diferencias. Además, el Getafe ofrece un sistema de juego más directo, que podría favorecer las características del delantero.

Con solo 11 goles en 18 partidos, el Getafe necesita un revulsivo urgente en ataque si quiere salir de la zona peligrosa. Nombres como Fran Navarro, Mo Bamba o Umar Sadiq también han sido relacionados con el club, pero Bakambú podría ser una opción más viable y rápida de cerrar. Su experiencia en LaLiga y su capacidad goleadora en el pasado hacen que sea una apuesta interesante para el equipo azulón.