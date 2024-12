La intel·ligència artificial (IA) està revolucionant la manera com creem contingut; tanmateix, també està generant problemes greus. El mal ús d'eines d'IA pot fomentar la desinformació i la manipulació de l'opinió pública. Això passa especialment en plataformes com Twitter, on la velocitat prima sobre la verificació.

Molts usuaris utilitzen la IA per fabricar imatges falses que semblen reals. Aquest tipus de continguts enganyen i polaritzen els usuaris, i un cop viralitzats, és difícil desmentir-los o reparar el dany causat. La desinformació no només afecta les notícies polítiques, també s'estén a l'àmbit esportiu, com mostra el recent cas d'Alfredo Duro.

Les imatges generades per IA no sempre estan clarament etiquetades. Això confon els espectadors, que les interpreten com a evidències reals. Un exemple clar d'aquest problema és el tuit publicat per Alfredo Duro, col·laborador de "El Chiringuito", que ha desfermat polèmica.

Alfredo Duro i el seu tuit provocador

El passat 25 de desembre, Alfredo Duro va compartir a Twitter una imatge manipulada de Joan Laporta, president del F.C. Barcelona. La fotografia, generada amb IA, mostra Laporta disfressat de Pare Noel, entregant una samarreta del Barcelona amb el nom "Negreira".

El comentari que acompanya la imatge deia: "Els nens del Barça tan contents amb el seu Pare Noel!!!!!!". La publicació no va trigar a viralitzar-se, generant milers de reaccions, usuaris madridistes van defensar la broma com una crítica al cas Negreira. Per la seva banda, seguidors culers van denunciar que es tractava d'un atac infundat i de mal gust.

Reaccions a les xarxes socials

El tuit d'Alfredo Duro va provocar una onada de comentaris dividits, alguns usuaris culers van aprofitar per llançar crítiques al Reial Madrid. Un exemple és un tuit que diu el següent: "Explica'm coses de les primeres 6 Champions del Madrid digues com les va guanyar i també les últimes 6".

Altres usuaris, però, van ironitzar sobre les constants referències al cas Negreira. Un va comentar: "Deixa'ns el braç per Nadal almenys no????", en clara referència al to repetitiu dels atacs. Les respostes no es van limitar a text; molts van compartir memes i caricatures que parodiaven tant el Barcelona com el Reial Madrid.

El cas Negreira com a arma llancívola

El cas Negreira ha estat el centre d'atacs cap al F.C Barcelona durant mesos. Malgrat la investigació en curs, encara no s'han demostrat responsabilitats judicials clares. Tanmateix, alguns sectors madridistes l'utilitzen com a argument per desacreditar el club català.

La figura d'Enríquez Negreira i la seva relació amb el Barcelona ha generat debats encesos. Sense proves concloents, l'ús d'aquest cas com a arma mediàtica resulta qüestionable. El tuit d'Alfredo Duro és un exemple més de com s'instrumentalitza la informació esportiva per generar polarització.

Aquest tipus de continguts, barrejats amb eines d'IA, poden danyar greument la reputació de persones i institucions. És necessari fomentar un debat responsable que es basi en fets verificables i no en manipulacions visuals o narratives.